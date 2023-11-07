Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.11
92,41
98,78
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Как выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видео

Как выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видео
Иллюстрация: скрин из видео проекта

От Екатеринбурга этого времени сохранилась лишь плотина Исетского завода. Историки создали трехмерную модель города. Она позволяет увидеть планировку улиц и особенности застройки.

#ИСТОРИЯ#НОВОСТИ

Екатеринбург — один из немногих российских городов, в котором воплотились идеи Петровской эпохи. Он был задуман как город-завод, в котором вокруг многопрофильного производственного центра была выстроена фортификационная, административная и жилая инфраструктура, а также сформировалась социальная общность.

От Исетского завода (изначальное название Екатеринбурга) XVIII века остались лишь плотина и планировочная сетка улиц. Но благодаря ученым сегодня можно получить представление о том, каким был Екатеринбург почти 300 лет.

Проект трехмерной модели Екатеринбурга был реализован благодаря гранту в 6 млн руб., полученному от Российского научного фонда.

Читайте также на DK.RU: 

Екатеринбург становится столицей предпринимательства. Почему? Обратитесь к истории

Отпраздновать 300-летие Екатеринбурга собрались более 1,2 млн человек. Главное — в 10 фото

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем БайкалСтоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал
  • На Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работыНа Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.