Как выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видео

От Екатеринбурга этого времени сохранилась лишь плотина Исетского завода. Историки создали трехмерную модель города. Она позволяет увидеть планировку улиц и особенности застройки.

Екатеринбург — один из немногих российских городов, в котором воплотились идеи Петровской эпохи. Он был задуман как город-завод, в котором вокруг многопрофильного производственного центра была выстроена фортификационная, административная и жилая инфраструктура, а также сформировалась социальная общность.

От Исетского завода (изначальное название Екатеринбурга) XVIII века остались лишь плотина и планировочная сетка улиц. Но благодаря ученым сегодня можно получить представление о том, каким был Екатеринбург почти 300 лет.

Проект трехмерной модели Екатеринбурга был реализован благодаря гранту в 6 млн руб., полученному от Российского научного фонда.

Читайте также на DK.RU:

Екатеринбург становится столицей предпринимательства. Почему? Обратитесь к истории

Отпраздновать 300-летие Екатеринбурга собрались более 1,2 млн человек. Главное — в 10 фото