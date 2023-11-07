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В киноконцертном комплексе «Космос» откроется баня

В киноконцертном комплексе «Космос» откроется баня
Иллюстрация: DK.RU

В помещении, где разместится новый объект, заканчивается ремонт. А на здании ККТ рядом с барбершопом и рестораном «Сыроварня» уже появилась соответствующая вывеска.

#НОВОСТИ

О планах по открытию бани в здании «Космоса» стало известно в 2022 г.: в марте было зарегистрировано ООО «Бани Космос», одно из направлений деятельности которого — «физкультурно-оздоровительная». Две доли по 45% в ООО принадлежат Олегу Телепову и Дмитрию Чечулину, оставшиеся 10% — Оксане Жуйковой.

Олег Чечулин также владеет долей в 80% ресторана «Высота 5642 Екатеринбург».  

Ранее DK.RU сообщил, что на месте «Зимнего сада» в Космосе откроется грузинский ресторан. Директором и учредителем выступает руководитель двух ресторанов «Своя компания».

Напомним, что «Зимний сад» — ресторан с 20-летней историей — закрылся в сентябре этого года. В конце 1990-х он был одним из главных мест города, где любили отдыхать бандиты. Интерьер заведения был выдержан в классическом стиле: колонны, лепнина, люстры, позолота, портьеры и мебель.

 

Автор: Виктория Говорковская
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