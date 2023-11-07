В Екатеринбурге запустили импортозамещающее производство косметики для животных
Это проект владелицы сети салонов для животных GROOM Дарьи Гоц. Флагманским продуктом компании стала линейка средств для собак. Она уже получила 83 предзаказа из России и Казахстана.
Компания GROOM открыла опытное производство косметики для животных на площадке технопарка «Университетский». В дальнейшем планируется строительство производственного комплекса, ориентированного на импортозамещение на рынке груминга.
Начать производство решили с линейки средств для собак. В нее входят продукты для глубокой очистки, ухода, спрей от колтунов и шампуни для разных пород собак: для объема — для шпицев и пуделей, с эффектом утяжеления длинной шерсти — для йоркширских терьеров и мальтийских болонок, текстурирующий — для жесткошерстных пород.
GROOM собирается создать зооцентр с производством, ветеринарной клиникой и гостиницей для животных. Проект оценивается в 260 млн руб. Он находится на сопровождении у Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.
Напомним, что GROOM — крупнейшая в России и Европе груминг-сеть (70 заведений). Владелица сети Дарья Гоц — номинант премии «Человек года 20/21», участник списка ТОП-50: главные люди Урала 20/21.
О том, что Groom хочет открыть в Екатеринбурге завод по производству шампуней для собак и кошек, стало известно в 2022 г., когда из России ушли иностранные поставщики и спрос на косметические средства для домашних животных вырос.
У нас не стало импортных средств, которые составляли около 95%, и мы столкнулись с резким ростом спроса на косметику. Поэтому мы обратились к правительству Свердловской области, чтобы объяснить нашу потребность. Действительно, деятельность всей сферы стоит под угрозой, так как собак и кошек будет нечем мыть, а их на самом деле 65 млн в России проживает, — поясняли в компании.
Только в Свердловской области объем спроса на шампуни для домашних животных оценивается в 160 тонн в месяц.
Историю создания и развития сети GROOM читайте на DK.RU.