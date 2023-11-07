Автомобилистов ждут послабления? Минтранс взялся за дорожные камеры

Ведомство предложило обозначать передвижные камеры на дорогах новыми информационными щитами и запретить ставить комплексы, фиксирующие однотипные нарушения, чаще, чем раз в километр.

1 сентября 2024 г. вступит в силу разработанный по поручению Владимира Путина закон, ужесточающий правила применения дорожных камер. Проект проходит внутриведомственное согласование, после чего будет размещен на regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Судя по всему, автомобилистов ждет много изменений, ведь даже первые выдержки из законопроекта вызвали в среде профессионалов бурные обсуждения.

Так, по источникам Коммерсантъ, закон введет закрытый перечень мест для установки комплексов, к которым будут относиться «выделенки», зоны ремонта, аварийно-опасные участки и т. д., а места дислокации камер согласуют с ГИБДД. Вскоре зоны контроля камер, фиксирующих одни и те же виды нарушений (например, превышение скорости), не смогут находиться ближе 1 км друг к другу в населенных пунктах и не ближе 5 км за городом. Исключения возможны «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».

Другое нововведение — дорожные службы должны будут вешать приборы так, чтобы г-образные опоры не закрывали собой дорожные знаки и светофоры. А если камера передвижная и применяется за городом, то зона контроля может обозначаться не только стационарными знаками, но и некими информационными щитами, где будут указаны «контролируемые условия и режимы движения». Щиты будут ставить на расстоянии 150–300 м перед зоной контроля — так, чтобы водители видели их на любой полосе движения с расстояния не менее 100 метров. Региональные власти должны будут сообщать ГИБДД о включении новой камеры не позже чем за 20 дней.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман поддерживает установку информационных щитов в качестве меры профилактики нарушений. Но большой щит на временной опоре может обладать высокой парусностью — то есть его может сдуть с обочины на проезжую часть. Эксперт сомневается, что московские власти смогут выполнить требование о минимальной дистанции в 1 км между камерами:

Особенно высокая плотность камер — в городе на выделенках. Нельзя исключать, что мэрия Москвы на этапе проекта попытается пролоббировать сокращение этого расстояния, условно, до 300 метров.

В профессиональной среде законопроект вызвал бурные обсуждения. В ассоциации производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации ОКО считают, что ставить камеры только в тех местах, где уже есть очаг аварийности, неправильно. Под повышенной аварийностью понимается участок дороги протяженностью не более 200 или 1 тыс. м, где за год произошло три или более ДТП с пострадавшими одного вида или минимум пять разнородных аварий. Ассоциация считает, что нужно сохранить возможность ставить камеры и там, где есть признаки возникновения такого очага — например, единичные аварии с пострадавшими или большое число однотипных нарушений.

Оператор подмосковной системы фотовидеофиксации «МВС груп» назвал «неопределенной» норму, ограничивающую допустимое расстояние между камерами. По мнению компании, это противоречит закону и может привести к росту числа ДТП. А 20-дневный срок передачи информации об установке комплексов компания считает «избыточным и необоснованным». Эта норма не позволит оперативно реагировать на возникшие очаги аварийности, поскольку передвижные комплексы выводятся на рубеж контроля в среднем до пяти дней.

Важной частью «реформы камер», стартующей с 1 сентября вместе с новым законом, должны стать также поправки к КоАП. В кодексе должна появиться норма, запрещающая выносить штрафы с камер, установленных в нарушение правил или обозначенных не по правилам. Законопроект уже подготовлен сенаторами Андреем Турчаком, Андреем Клишасом и Ириной Рукавишниковой и был принят в первом чтении в декабре 2021 г., но с тех пор находился без движения.

В России есть всего два города с тотальным видеонаблюдением транспортных перекрестков — это Москва и Первоуральск. Любой человек, если есть необходимость, может получить доступ к записи с камер. Репортаж о работе систем видеонаблюдения читайте на DK.RU.