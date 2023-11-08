«Поезд Деда Мороза» ждут в этом году в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Серове

В Екатеринбург состав прибудет 25 ноября, известно, что Дед Мороз и его помощники устроят представление на перроне, будут ли продаваться билеты в сам поезд — пока неизвестно.

«Поезд Деда Мороза» прибудет в Екатеринбург 25 ноября. Сообщается, что состав из тематических х вагонов побывает еще в двух городах области: Серове и Нижнем Тагиле.

Новогодний состав стартует из Великого Устюга уже в субботу, 11 ноября, он побывает в 83 городах и поселках страны. В этом году в состав поезда включены «вагон-приемная», игровая «сказочная деревня», вагоны со сценами, сувенирной лавкой и буфетом.

Во время остановок в городах Дед Мороз и его помощники будут проводить праздничную программу на улице. Какие именно мероприятия запланированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Серове станет известно позже, их список появится на сайте РЖД.

Отметим, «Поезд Деда Мороза» приедет в Екатеринбург в третий раз. В предыдущие визиты состав несколько часов стоял на перроне, в это время горожане, купившие билеты, могли зайти в вагоны и побывать на дополнительной праздничной программе.

Напомним, накануне стало известно, что в этом году уральцы смогут бесплатно посетить «День рождения Урал Мороза». Ежегодный фестиваль пройдет в «Парке Сказов» 2 декабря. На него приедут фольклорный герой из Удмуртии Тол Бабай, байкальский Дед Мороз из села Слюдянка, Матушка Зима и Снежная Баба из Архангельской области, Рождественский Олень из Тулы, Девица Метелица и др. Во время праздника на площадке продут мастер-классы, квесты и игры.

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