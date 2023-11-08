Павлу Дацюку разрешили превратить старинную усадьбу в отель

Сейчас двухэтажный дом на пр. Ленина находится в весьма плачевном состоянии. Дацюк выкупил его в 2021 г., на днях проект его реставрации одобрили эксперты.

Историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации и приспособления для современного использования усадьбы А.М. Паршученкова (дом Иконникова) — двухэтажного дома конца XIX – начала XX в., расположенного на пр. Ленина, 18А. Здание имеет статус памятника архитектуры.

На сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликованы документы, в которых сказано, что в здании усадьбы будет размещена гостиница с апартаментами.

Дом был признан объектом культурного наследия в 2001 г., он не эксплуатируется с 2006 г. и сейчас находится в плохом состоянии: фундамент изношен и подтапливается, частично разрушена кирпичная кладка, стены изрисованы вандалами, внутри здания не осталось перекрытий. Бывшая усадьба отключена от всех сетей кроме электрических.

Осенью 2021 г. здание выкупил Павел Дацюк, уральский хоккеист и предприниматель. Дом с земельным участком обошелся в 40,1 млн руб.

Напомним, минувшей весной стало известно, что компании Павла Дацюка разрешили строить 30-этажный отель за Домом контор. «Радиус-2» разместится на участке в 7,66 га. Площадь гостиницы составит не более 27 тыс. кв. м. В 30-этажном здании будет 395 номеров.

Также DK.RU писал, что ООО «Радиус Девелопмент», принадлежащую Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву, обвинили в самовольном захвате берега Исети в Екатеринбурге. Речь идет о проекте гостиницы на набережной, для возведения которой у Царского моста уже вырубили деревья.

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