Рынок ипотеки в России за месяц обвалился почти на 20%

Герман Греф прокомментировал «охлаждение» ипотеки. Доля госипотеки теперь будет расти непропорционально, поэтому рост ипотечного портфеля до конца 2023 г. может замедлиться.

Ипотечный рынок России начал реагировать на меры охлаждения, которые применили ЦБ и правительство для сдерживания его бурного роста. В октябре, по оценке Frank RG, выдачи ипотеки обвалились почти на 20% к сентябрьскому рекорду, сообщает Forbes. По предварительной оценке Frank RG, в октябре объем выданных ипотечных кредитов составил 775,6 млрд руб. Таким образом, выдача ипотеки значительно упала к сентябрю, когда банки оформили кредитов на покупку жилья на рекордные 962 млрд руб. Динамика жилищного кредитования в месячном выражении оказалась худшей среди всех сегментов рынка — объемы потребительского кредитования снизились на 9%, при том, что автокредитование выросло на 17%, POS-кредиты — на 4%.

В начале сентября кабмин единовременно повысил размер первоначального взноса с 15% до 20% для получателей кредитов по всем льготным госпрограммам: льготной ипотеки на новостройки с господдержкой под 8%, семейной ипотеки, IT-ипотеки и т.д. Одновременно правительство сократило на 0,5% размер субсидии, которую банки получают из федерального бюджета в качестве компенсации недополученного процентного дохода от выдачи кредитов по ставкам ниже рынка. Изменение условий по всем льготным программам в части первоначального взноса не могло не привести к совокупному снижению спроса на первичном рынке.

При сохранении текущих темпов выдачи банки через год накопят макропруденциальный буфер капитала в ипотеке в размере 600 млрд руб., что соответствует 4% портфеля ипотеки, подсчитал Банк России. «Учитывая запретительный характер надбавок, можно ожидать смещения кредитования в сторону кредитов с менее рискованными характеристиками. Повышение надбавок может также привести к более сбалансированным темпам роста ипотечного кредитования», — резюмировал регулятор.

Также с 1 октября ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которые дестимулировали банки выдавать рыночную ипотеку с низким первоначальным взносом и закредитованным заемщикам. В частности, коэффициент по кредитам с первоначальным взносом ниже 10% вырос с 1,5 до запретительных 9. Банк России повысил коэффициенты для ипотеки на готовое жилье при низком первоначальном взносе и высоком ПДН. ЦБ признал, что пошел на второе за год повышение значений коэффициентов риска, так как первоначальные меры не сработали.

По словам президента Сбербанка Германа Грефа, доля госипотеки теперь будет расти непропорционально, поэтому рост ипотечного портфеля до конца 2023 г. может замедлиться. Количественных оценок «охлаждения» Греф не дал. Но ВТБ ожидает снижение спроса и объемов выдач жилищных кредитов примерно на 35% в IV квартале 2023 г. и примерно на 27% — в I квартале 2024 г. по отношению к октябрю-декабрю 2023-го. На корректировку объемов рынка кредитования жилья существенное влияние окажут повышение уровня первоначального взноса, снижение массовости программ с господдержкой и макропруденциальные меры регулирования Банка России, считает банк.