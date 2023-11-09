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Указ подписан: Владимир Путин придумал, как продать замороженные активы россиян

Указ подписан: Владимир Путин придумал, как продать замороженные активы россиян
Иллюстрация: РИА Новости

Как и обещал ранее глава Минфина Антон Силуанов, заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С».

#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о процедуре обмена замороженных активов России, пишет Forbes. Согласно установленному указом президента порядку, заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С». 

На счетах типа «С» аккумулируются активы иностранных инвесторов в России. С этих счетов иностранцы из недружественных стран не могли выводить денежные средства после начала военной операции РФ на Украине. Совокупный объем средств на счетах типа «С» по состоянию на начало ноября 2022 г. превышал 280 млрд руб., оценивал Банк России.

Участие в процессе обмена заблокированными активами будет добровольным. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд руб., которые принадлежат розничным инвесторам. Сделки в рамках этой процедуры будут осуществляться путем проведения торгов. 

Условия проведения торгов будет устанавливать Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, регулировать механизм будет ЦБ. Организаторы торгов не станут взимать плату с физлиц за проведение таких сделок, говорится в указе.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что сейчас за рубежом заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн руб. ЦБ в ноябре прошлого года оценивал общий объем заблокированных российских активов в 5,7 трлн руб., 20% из которых приходилось на активы розничных инвесторов.

В октябре банк «Санкт-Петербург» впервые в истории выиграл в ЕС суд о разблокировке своих денег, рассказывал DK.RU. В феврале 2023 г. США и Великобритания ввели санкции против «Санкт-Петербурга». В апреле 2023 г. казначей Бельгии Александр де Гест рассказал о разблокировке около $110 млн «Санкт-Петербурга». Банку могли вернуть все заблокированные деньги, но санкции, введенные в промежутке между решением российского суда, этому помешали. Успех «Санкт-Петербурга» адвокат Алексей Панич обосновал тем, что коллективный иск к Euroclear должен рассматриваться в суде Бельгии, а не в российском. 

Автор: Андрей Широков
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