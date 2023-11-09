Чистейшие озера, горы со снежными вершинами и бескрайние степи в одной поездке

Опыт кольцевого автопутешествия с Урала в Монголию через Сибирь: города, обязательные для посещения, самые красивые виды и места, по которым плачут интроверты.

Путешествовать в отпуске можно не только с целью отдыха. Поездки в отдаленные уголки России дают эффект открытия в хорошем смысле: не надо бояться столкнуться с сервисом 90-х: несмотря на небольшое количество туристов, индустрия гостеприимства здесь на хорошем уровне, и природа незабываема — полноводные реки, чистейшие озера, кедровые леса, бескрайние степи, где на свободном выпасе гуляют стада верблюдов и яков, и горы с заснеженными вершинами.

Правда, исходя из особенностей менталитета, гостей любят не везде. На Алтай, например, лучше ехать с палаткой, а не селиться в местных отелях, и желательно как можно меньше контактировать с местным населением. У степняков же развиты традиции гостеприимства, которые несомненно делают путешествие более приятным.

В рамках проекта «Что я там не видел?» мы уже публиковали впечатления туристов, побывавших в разных городах России. В этот раз личным опытом с DK.RU поделился историк и путешественник, Андрей Ермоленко.

— Когда это возможно, я стараюсь делать маршрут автопутешествия кольцевым, чтобы путь туда не совпадал с маршрутом обратно — так можно увидеть больше. При путешествии на восток России это сделать сложно. Чем восточнее, тем сложнее — федеральная трасса одна. Восточнее Забайкалья путешествовать кольцевым маршрутом вообще невозможно. На отрезке между Омском и Кемерово тоже нет вариантов, разве что ехать через Казахстан. Тем не менее, наш маршрут был частично кольцевой — в Монголию мы поехали через Алтай, а выехали через Тыву, Хакасию и далее через Красноярский край, Кемеровскую и Новосибирскую области вернулись на Урал.

Алтай

На Алтай путешествует много екатеринбуржцев. Если вы на авто, то маршрут проходит через Тюменскую область, затем через Омск и Новосибирск. Дорога монотонная, однообразная. После Омска вы движетесь по ровной степи. «Через 300 километров поверните направо», — сообщает вам навигатор и надолго замолкает.

После Новосибирска путешественники, едущие на Алтай, поворачивают на юго-восток и через Алтайский край попадают в Республику Алтай. Важно не путать — это два разных субъекта Российской Федерации. Республика Алтай (часто называют Горный Алтай) — регион, насыщенный природными и культурными достопримечательностями, расположен на границе с Монголией и Казахстаном, его столица — Горно-Алтайск. Алтайский край — субъект РФ со столицей в городе Барнауле, где были расположены демидовские заводы XVIII в., только не железоделательные, как на Урале, а медеплавильные и сереброплавильные.

На Алтай ведет Чуйский тракт, который начинается от города Бийска. Это очень хорошая дорога на всем протяжении с отличным асфальтовым покрытием и развитой туристической инфраструктурой: много мест размещения, кафе, АЗС, неплохой сигнал мобильной связи.

Прекрасные дороги Алтайского края, и почти всегда вдоль Чуйского тракта рядом с трассой бежит река: Катунь, Сема, Туэкта, Урсул, Ильгумень и, конечно же, сама Чуя. Во многих местах есть съезды к реке — можно встать на пикник, отдохнуть, половить рыбу. Кое-где есть оборудованные площадки с беседками и кострищами.

Памятников истории и археологии на Алтае много. К примеру, меня как историка впечатлил комплекс петроглифов Калбак-Таш: граффити по камню от неолита до средневековья (самым старым — около 5 тыс. лет).

Говоря простым языком, это наскальные рисунки, самые интересные — фигуры животных (преимущественно оленей) в характерном «скифском зверином стиле». Узнаются сцены охоты. Очень впечатляюще выглядит чудовище, грозящее с неба двум людям, держащимся за руки, — побольше и поменьше. Кто они — загадка, которую, возможно, смогут разгадать ученые, а, возможно, и нет. Вход платный — 200 руб., услуги экскурсовода предлагаются на месте за символическую плату. Место нахождения: 724-й км Чуйского тракта, ровно между селами Иня и Иодро.

И еще один археологический комплекс Адыр-Кан — на правом берегу Чуи, на мощной береговой террасе у склона гор. С десяток разграбленных еще в древности курганов (на фото не различить), петроглифы на скалах все в том же скифском зверином стиле (олени с характерно завитыми рогами) и наиболее выдающийся артефакт — двухметровая стела, называемая «Каменный воин», именно так локация помечена на картах.

Адыр-Кан и «Каменный воин»

Возраст воина — примерно 2,5 тыс. лет, несмотря на это он выглядит очень солидно: отлично видно лицо, можно даже рассмотреть некоторые признаки внешности (хоть на аватарку ставь). Также в районе условного «пояса» можно увидеть изображение короткого меча. Местонахождение: 728-ой км Чуйского тракта, между селами Иня и Иодро.

Гостеприимство на Алтае. Выводы, основанные на личном опыте

— Гостеприимство Алтая совсем не такое, как у жителей Кавказа или степняков. На Алтае принимают даже не просто отчужденно, а местами почти враждебно. Если вы едете в другой регион, обязательно подпишитесь на паблики местных СМИ в соцсетях и комментарии. Волосы на голове встанут дыбом, когда вы почитаете об отношении к туристам в Горном Алтае. Здесь туристов откровенно не любят.

Как это можно почувствовать? Будьте готовы, что с вами не будут здороваться в отеле, запросто нахамят. На ваши резонные бытовые просьбы не откликнутся, а если откликнутся, то за отдельную плату. Например, если в домике холодно, то обогреватель и теплое одеяло обычно не дают вообще либо только за деньги. Туристов здесь воспринимают как «кошелек на ножках».

Низкий уровень клиентского сервиса связан и с низким качеством объектов размещения. В большинстве случаев не очень хорошая кухня в общепите (при очень высоких ценах). Так, на Горном Алтае единственный раз за множество путешествий по России мы отравились в придорожном кафе. При этом природа восхитительна — вне всяких похвал. Ехать туда лучше с палаткой и как можно меньше соприкасаться с местным населением.

Конечно, если вы готовы платить 20-25 тыс. руб. в сутки за номер, вы получите нормальное качество клиентского сервиса, за 10 тыс. руб. — что-то нейтрально-безучастное, за 5-6 тыс. руб. в сутки — полное безразличие и слой дохлых мух на подоконнике.

Граница с Монголией

— Чуйский тракт упирается в границу с Монголией. Погранпереход находится в селе Ташанта. Граница с Монголией, в отличие от казахстанской или грузинской, на автомобиле преодолевается немного непривычно.

По документам все просто: виза не нужна, нужны загранпаспорт и документы на автомобиль — свидетельство о регистрации и российское водительское удостоверение.

Граница проходится в несколько этапов. Во-первых, все вещи из автомобиля нужно вынести в пункт досмотра и пронести через рентген. Во-вторых, вы проходите паспортный контроль, в-третьих, отдельная процедура — регистрация автомобиля. В некоторых случаях просят заполнить форму, в которой ты заявляешь, что автомобиль, на котором ты заехал в страну, ты из Монголии вывезешь обратно.

Отрезок пути по Монголии

Важно!

Граница не круглосуточная: работает с 9.00 до 18.00, не работает в воскресенье и праздничные дни. Причем не только в российские праздники, но и в монгольские. Планируя путешествие, это надо обязательно иметь в виду.

В поселке Ташанта есть гостиница для тех, кто пересекает границу на автомобиле. Она выдержана в типичном горно-алтайском стиле — неразговорчивый администратор, сломанный смеситель в душе, слой мертвых мух на подоконнике… и так далее. После пересечения российского погранперехода очень длинная нейтральная зона — около 20-25 км. Это непривычно: очень часто погранпереход другого государство следует за российским сразу же, практически бесшовно.

Граница России и Монголии не только административная, но и природная, она обусловлена резкой сменой природных зон. И это видно сразу, как вы пересекаете российский погранпереход. Красивые и необычные виды открываются при пересечении нейтральной зоны. Высокие, поросшие лесом алтайские горы сменяются степными холмами Монголии.

Порядок прохождения погранперехода на монгольской границе такой же, как и на российской стороне. Из необычного: нужно заплатить символическую сумму (1000 тугриков, но берут и рублями — 100 руб. более чем достаточно) за какую-то полумифическую санитарную обработку колес. Вдоль вереницы авто ходит монгольский служащий и брызгает что-то из пульверизатора на колеса.

Здесь погранпереход расположен в населенном пункте Цаган-нуур. К счастью, там есть работники, которые говорят по-русски. Они помогут понять порядок действий на погранпереходе. Сразу после границы у уличных менял можно приобрести тугрики, тут же — сделать монгольскую страховку ОСАГО (хотя ни одной полицейской машины за три дня мы не видели).

Стоит отметить, что монгольский язык понять невозможно ни в каком виде — ни написанный, ни тем более устную речь. Что любопытно, письменность там на кириллице, но это набор привычных букв, которые не складываются ни в одно знакомое слово.

На английском языке в Монголии общаться не получится. Здесь на нем не говорят нигде, разве что только в столице. Но на крайнем Западе, например, в городе Улгий говорят на русском, потому что там много этнических казахов. Редко на ресепшене в отеле можно встретить менеджера, который немного понимает английский и худо-бедно на нем изъясняется.

А вы знали?

Монголия — это единственная страна в мире с автомобильными номерами на кириллице. Ни в какой другой стране мира больше их нет. Даже в России используются только те буквы русского алфавита, которые совпадают с латинскими — А, В, Е, К и так далее. В Монголии же на номерах машин можно увидеть Ф, Д, Ч…

Монголия

Монголия встречает удивительными пейзажами — расстилающаяся до горизонта голая степь, прозрачное голубое небо и заснеженные вершины гор на горизонте, и поражает своим безлюдьем. Здесь живет всего лишь около 3 млн человек на территории страны, которая по площади больше, чем пять Германий. Причем половина из них — 1,5 млн — проживает в столице, в Улан-Баторе. Областной центр по-монгольски — это город типа нашего Артемовского или даже меньше, с населением около 25–30 тыс. человек. Мы проехали три таких центра (столицы аймаков) — Улгий, Ховд, Улаангом.

Ховд — старейший город Монголии, он ведет свою историю со средневековья и может похвастаться древними буддийским монастырями. В монгольских городах множество памятников посвящено гражданской войне, которая здесь шла одновременно с российской — в 1920-е годы. И социалистическая Монгольская Народная республика сформировалась синхронно с советской. В Монголии на банкнотах изображены всего лишь два государственных деятеля — Сухэ-Батор — предводитель революции, основатель современного государства изображен на банкнотах младшего номинала, а на крупных изображен Чингисхан.

Чингисхан не только объединил разрозненные монгольские и тюркские племена, но и положил начало монгольским завоевательным походам, которые в конечном итоге привели к завоеванию большей части Евразии. На Западе он дошел до Польши, а на юге до Палестины, захватил большую часть Китая. Безусловно, это самый известный в мире монгол. Неслучайно именно Чингисхан сегодня — главный монгольский бренд.

Передвигаясь по трассе от Улгия до Ховда и никуда не сворачивая, вы увидите справа горное озеро Толбо-Нуур. Очень красивое озеро, которое наполнено тающей ледниковой водой с алтайских гор. Близ его берегов сходятся границы четырех государств — России, Казахстана, Китая и Монголии.

Дороги и сервис в Монголии

— На всем протяжении нашего маршрута асфальтированные дороги были очень хорошего качества и со слабым трафиком. Сервис по сравнению с Алтаем хороший. Мы встретили не много туристов, пока путешествовали, зато среди них были люди самых разных национальностей: итальянцы, французы, корейцы.

Гостиница в Ховде была великолепной, очень хорошего европейского уровня. Потрясающие обильные завтраки: не только классический континентальный, но и с примесью элементов национальной монгольской кухни: здесь на завтрак подают суп. При этом стоимость за номер в сутки, включая очень обильный завтрак, всего 5-6 тыс. руб.

Традиции гостеприимства у степняков, так же, как и на Кавказе, имеют глубокие корни в культуре. Кстати говоря, нам подвернулся случай, чтобы испытать это на себе в непредвиденных обстоятельствах.

Форс-мажор

— 200 км дороги между Ховдом и Улаангомом, обозначенные на карте как вполне нормальная дорога с твердым покрытием, оказались грунтовкой: каменистая степь с острым битым камнем. Дорога по монгольской степи выглядит чудно: 10-15 наезженных параллельно друг другу колей. Поэтому рекомендую при подготовке к путешествию в неизвестные места смотреть не карты, а космоснимки.

Здесь мы порвали покрышку. Именно не прокололи — порвали. И на протяжении большей части этих 200 км мы не встретили ни одного человека или автомобиля — ни встречного, ни попутного за пять часов пути, только стада верблюдов. Лишь на последних 50 км возле единственного на всем пути поселка Олгий мы встретили людей. И, к счастью, колесо порвали в 3 км от окраины села.

Нам очень повезло остановиться именно тут и испытать монгольское гостеприимство, потому что мимо нас как раз проехала семья монголов — первые люди, замеченные за весь путь. И они, увидев машину на домкрате, подошли, посмотрели, поцокали языками и, недолго думая, забрали меня, поврежденное колесо и запасную покрышку (штатную запаску я приберегал на случай второго прокола) и отвезли в единственную в селе шиномонтажку.

Трасса в Монголии

Они ни слова не понимали по-русски, да и мы, кроме «Сухэ-Батор», «Чингисхан» и «тугрики» (местные деньги), других монгольских слов не знаем. К счастью, в селе ловил мобильный интернет и можно было включить русско-монгольский разговорник на телефоне. Монгольская семья заплатила за нас, а взамен мы отдали им 500 руб. и мешок кедровых шишек, которые собрали на Алтае. Они радовались, как дети, и мы остались полностью довольны друг другом.

Случись это в сотне километров от жилья и останься я без запаски, я не знаю, сколько часов или дней нам пришлось бы стоять там, посреди безжизненной степи. Так что, пытаясь повторить наш маршрут, лучше езжайте двумя машинами.

Озеро Убсу-Нур — рай интроверта

Очень теплое грандиозных размеров озеро 80 на 80 км имеет форму квадрата — чистое, очень соленое и довольно мелкое, поэтому хорошо прогревается. На берегах озера нет ни одного населенного пункта. Озеро редко посещается туристами, несмотря на близость центра аймака — города Улаангома (по грунтовке около 20 км). При этом туристская инфраструктура есть. Мы остановились с палаткой на оборудованном кемпинге на берегу озера (навесы, столы, лавки, оборудованное кострище, контейнеры для мусора и т.д.). Кемпинг можно найти на карте. Ночью никого вокруг нас не было — только наша семья, озеро и мириады звезд над головой.

Республика Тыва

— Погранпереход из Монголии в Тыву находится в поселке Хандагайты. И здесь административные границы тоже совпадают со сменой ландшафтов. Сразу после монгольских степей начинаются горы и леса.

Республика Тыва — очень недооцененный регион среди российских туристов по понятным причинам — добраться сюда нелегко. Если ехать по федеральной трассе, нужно свернуть на юг в районе Красноярска и проехать около 800 км, а железной дороги там нет. Однако девственно чистая природа, горные реки и озера, яркие национальные традиции — все это стоит того, чтоб хотя бы раз в жизни побывать в Тыве.

Кызыл, столица республики, — интересный, самобытный и красивый город, который расположен на слиянии двух Енисеев — Большого и Малого. Отсюда берет начало полноводная река Енисей. На слиянии двух рек на высоком холме стоит статуя Будды. Да, это еще одна буддийская республика России, как Калмыкия и Бурятия. Культура очень необычная, и она отражена в архитектуре городов.

Республика Тыва и город Кызыл — географический центр Азии. В Кызыле есть парк, который так и называется «Центр Азии». Это must have для посещения, если вы будете в Тыве. Обязательно стоит увидеть монумент «Царская охота», выполненные в «скифском зверином стиле». Он изображает сцену охоты скифских царей раннего железного века: конская упряжь, украшения и оружие — здесь все соответствует находкам из местных курганов в «Долине Царей».

Памятник можно рассматривать очень долго, как картину или музейную витрину. Настолько хорошо прорисованные характерные персонажи украсили бы любой исторический фильм или фэнтези.

Неподалеку от Кызыла находится очень интересный археологический комплекс «Долина царей». В одном из курганов этого комплекса (Аржаан-2) было найдено более 20 кг золотых украшений и предметов обихода. Скифское золото в коллекциях Эрмитажа — большей частью из Тывы, хотя и из крымских курганов там тоже много артефактов.

Сфера обслуживания в Тыве — кафе, гостиницы, музеи, АЗС и т.д. — на хорошем уровне, хотя туристов очень мало. Цены выше, чем в среднем по России, но это понятно, с такими логистическими сложностями.

Минусинск, Красноярский край

— Нельзя не заехать в Минусинск, нельзя промолчать о нем. Небольшой купеческий город на самом юге Красноярского края у границы с Хакасией. Население Минусинска около 70 тыс. человек, город старинный — основан в первой половине XVIII в. Уездный центр, удачно расположенный на торговом пути в Монголию и Китай, а в XIX в. стал еще и центром золотодобычи. В советское время Минусинская котловина приобрела мягкий и влажный микроклимат благодаря Красноярскому и Саяно-Шушенскому водохранилищам, стала крупным сельхозрегионом (вспоминаете знаменитые абаканские помидоры? — это оттуда).

Никогда я еще не видел в России столь аккуратного, благоустроенного и чисто прибранного города. Памятники архитектуры на каждом шагу, и все отреставрированы. Впечатляет дореволюционное здание театра, совмещенное с пожарной каланчой и пожарным депо рядом.

Даже деревянные дома все добротные, аккуратные, мощные — порой всего из 8-9 венцов. На улицах нет мусора. Деревья пострижены. Рекламы и граффити нет. Идеально благоустроенный старинный город. Это уже готовый город-памятник или город-музей. Дома не только хорошо сохранились, но и отлично отреставрированы. Парков, кафе и мест размещения для туристов достаточно. Причем, чтобы погрузиться в атмосферу купеческого города, можно остановиться в гостинице, которая расположена в одном из старинных двухэтажных особняков.

В заключение

— В Монголии я почувствовал себя первопроходцем. Я бы порекомендовал всем путешественникам ехать туда не одной машиной и, конечно, брать с собой несколько запасных колес. Ведь случись что, вы можете остаться в безлюдной пустыне надолго, либо пешком придется идти несколько дней. Ввиду того, что вдоль дорог в Монголии очень мало населенных пунктов, там нет и вышек сотовой связи.

При этом я не считаю наше летнее путешествие экстремальным. Экстремально — это поехать через Якутию в Магадан, где нет асфальта на протяжении двух тысяч километров. А еще путешествие — это лучший способ быть вместе со своей семьей. Быть рядом весь отпуск, каждую минуту, много общаться и вместе переживать приключения, вспоминать о них — а потом, вернувшись домой, планировать новую поездку.

Фотографии предоставлены Андреем Ермоленко.

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