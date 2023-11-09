В 2024 г. в екатеринбургском метро жетоны может заменить биометрия

Такими планами с журналистами поделился генеральный директор Центра биометрических технологий, который разрабатывает данный проект совместно с министерством транспорта.

Проект внедрения биометрических технологий в транспортной системе для оплаты проезда разработал «Центр биометрических технологий» совместно с министерством транспорта России.

Биометрические технологии для оплаты проезда планируется внедрить в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Новосибирске. В регионах его начнут реализовывать в 2024 г.

В этом году мы планируем закончить долгую историю интеграции с московским метрополитеном. Кроме того, мы совместно с Минтрансом России, под эгидой приоритетного проекта правительства России, в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах, — рассказал ТАСС генеральный директор «Центра биометрических технологий» Владислав Поволоцкий.

Стратегии, разработанные для запуска сервиса, уже подтвердили в Казани, Самаре и Екатеринбурге, утверждает он. В ближайшие месяцы руководство ЦБТ утвердит планы действий с остальными регионами.

Напомним, ранее мы писали, что минцифры планирует запустить систему распознавания лиц в поездах РЖД. Таким образом, к 2025 г. биометрическое распознавание, в том числе по лицу, можно будет использовать в России «практически на всех видах транспорта», что потребует поправок в закон о транспортной безопасности.

РЖД, Минцифры и Минтранс прорабатывают возможность применять технологию распознавания лиц для подтверждения личности при посадке на поезд. По данным правительственного источника Коммерсантъ, РЖД и Центр биометрических технологий готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия «дорожной карты» проекта предполагает, что проект начнется в первом квартале 2024 г.

В июне вступил в силу закон «О единой биометрической системе (ЕБС)», который регулирует процедуру использования биометрии граждан — слепков лиц и голосов. Компании, собирающие биометрию в свои системы, должны передать данные в ЕБС, оператором которой выступает ЦБТ. В декабре 2022 г. порядка 70 млн граждан сдали биометрию.

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