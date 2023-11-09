На реконструкцию Белой Башни не хватает 60 млн руб. Их соберут с населения

Сделать это планируется с помощью краудфандинга. Сбор средств объявили архитекторы, он начнется 18 ноября.

Представитель арх-группы Podelniki Полина Иванова рассказала 66.RU, что Росгосэкспертиза проанализировала проект реставрации Белой Башни и одобрила смету в 60 млн руб.

Сбор денег на реконструкцию одного из самых узнаваемых сооружений Екатеринбурга начнут 18 ноября, в исторический день рождения города.

На собранные деньги архитекторы вернут башне исторический облик, подведут воду, соорудят укрепления, отреставрируют фасад и сделают башню доступной к посещениям и зимой, и летом.

Фото 66.RU

Напомним, ранее архитектурная группа Podelniki предложила «перезапустить» площадь Первой Пятилетки. Они презентовали «концепцию лучшего будущего» самой площади и зданий ее ансамбля. Им предстояло решить, как сохранить историческую ценность площади, но при этом дать ей новую жизнь. В прошлом году специалисты получили грант в 3 млн руб. на проект от благотворительного фонда Владимира Потанина.

Они предложили обновить площадь так, чтобы она могла выполнять функции прогулочной зоны и принимать различные мероприятия. Перераспределить трафик в пользу пешеходов предлагается за счет организации движения транспорта в виде Т-образного перекрестка. Кроме этого, по задумке архитекторов, необходимо соединить трамвайные линии и организовать остановку прямо на площади. А на месте первого трамвайного кольца — обустроить сквер-музей под открытым небом.

В настоящий момент на площади находится пять объектов культурного наследия федерального значения, которые необходимо восстановить и перезапустить с помощью инвесторов. Например, в гостинице «Мадрид» предлагается сохранить гостиничную функцию, но на первом этаже открыть рестораны, а участок возле здания отдать под многофункциональный хозяйственный двор.

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