Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
91,92
98,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ПСБ предложил клиентам детские карты

ПСБ предложил клиентам детские карты
Иллюстрация: psbank.ru

ПСБ запустил детскую дебетовую карту на базе платежной системы «Мир». Карты с ярким индивидуальным дизайном выпускаются для детей от 6 лет до 13 лет включительно.

#НОВОСТИ

Родители оформляют детскую карту ПСБ как дополнительную к своему счету и сами настраивают лимиты списания и пополнения средств. По своему функционалу детская карта ничем не отличается от классической дебетовой карты: ей можно расплачиваться за покупки, снимать наличные в банкоматах ПСБ и банках-партнерах. Также детские карты включают программы лояльности с широким набором привилегий от банка и платежной системы «Мир».

Детская карта ПСБ — удобный платежный инструмент, позволяющий в привлекательном для детей формате не только развивать навыки грамотного планирования расходов, но и знакомиться с основными правилами защиты финансовой информации. В любой момент родители в своем мобильном приложении могут посмотреть историю финансовых операций по карте ребенка, настроить лимиты и другие функции. А у детей всегда будут деньги на карманные расходы, они быстрее научатся ставить финансовые цели и в зрелом возрасте смогут более эффективно планировать семейный бюджет», — отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ .

Бонусная программа ПСБ позволяет возвращать до 5% от суммы покупки в трех выбранных категориях — товары для детей, книги и канцтовары, кино, кафе и др. За оплату товаров в других категориях начисляется 1% от суммы покупок. Также клиенты получают дополнительные преимущества от платежной системы при оплате покупок в торговых точках партнеров.

Вознаграждение по карте зачисляется в баллах на бонусный счет родителей. Бонусные баллы в любой момент можно перевести в рубли по курсу 1=1 в мобильном приложении или интернет-банке и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

Детскую карту можно оформить в любом отделении банка.

Читайте также на DK.RU:

Мы всё больше забываем. Как смартфоны и интернет меняют работу мозга

«Ребята хотят игрушку здесь и сейчас». Как новая франшиза продает счастье детям

Реклама. ПАО Промсвязьбанк. https://www.psbank.ru/

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • Как выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видеоКак выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видео
  • Вслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работуВслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работу
  • Борис Титов: «Дело против Аяза сильно отличается от дел против Чекалиной или Блиновской»Борис Титов: «Дело против Аяза сильно отличается от дел против Чекалиной или Блиновской»
  • На Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работыНа Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.