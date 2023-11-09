«Это случится в декабре»: Путин готовится к прямой линии. Но сначала выслушает бизнес

Первая прямая линия с 2021 г., первая большая пресс-конференция за долгое время и встреча президента с промышленниками и предпринимателями. Кремль приготовил серию громких публичных мероприятий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о серии ключевых для страны встреч, которые готовит президент Владимир Путин до конца 2023 г. Первой из них станет встреча с российскими бизнесменами, по информации Коммерсантъ, она может состояться на следующей неделе.

В последний раз Владимир Путин проводил встречу с ведущими российскими бизнесменами в марте в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Среди делегатов были крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства России, главы министерств и ведомств. По итогам президент дал ряд поручений, в том числе разработать предложения по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес, призвав бизнес к социальной ответственности.

Песков также рассказал о том, что до конца года состоится знаменитая прямая линия. В нынешнем году ее объединят с большой пресс-конференцией Путина. «Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году. С датой мы уже определились, своевременно сообщим», — заявил Песков в ходе общения с журналистами.

В последний раз прямая линия с Путиным прошла 30 июня 2021 г., последняя большая пресс-конференция главы государства состоялась 23 декабря того же года.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 г. Владимир Путин публично еще не заявлял об участии в них, однако Кремль исходит из того, что такое заявление вскоре последует. Согласно одному из сценариев предвыборной кампании, Путин может объявить об этом в ноябре. Избирателям будут транслировать мысль, что Россия — это «семья семей», рассказывал DK.RU.