55–70 тыс. руб. зарабатывает средний екатеринбуржец. Власти посчитали доходы населения

При этом за последние полгода зарплаты в Екатеринбурге выросли на 10%. Чиновники считают, что рост продолжится ввиду увеличения спроса на кадры.

Заработная плата в крупных и средних организациях Екатеринбурге составила более 80 тыс. руб. Об этом на заседании общественной палаты Екатеринбурга заявил начальник департамента экономики администрации Алексей Прядеин, пишет «Ъ-Урал».

Темп роста реальной заработной платы за январь-август 2023 г. составил 110%. В среднесрочном периоде основой для повышения реальных доходов населения будет рост доходов от предпринимательской деятельности и сохраняющийся высокий спрос на рабочую силу,— отметил он.

Однако в интервью журналисту 66.RU Алексей Прядеин уточнял, что медианная зарплата (величина среднемесячной зарплаты в расчете на одно рабочее место) в городе сейчас составляет около 60 тыс. руб.

«Надо понимать, что средняя зарплата в 80 тыс. руб. — это до вычета налогов. После вычета это порядка 70 тыс. руб. Медианная зарплата у нас 55–60 тыс. руб. Думаю, средний екатеринбуржец зарабатывает сейчас 55 тыс. руб.», — говорил он.

Напомним, что мы уже публиковали данные по уровню средней заработной платы в Екатеринбурге по данным «Авито Работа».

По уровню средней зарплаты столица Урала уступает только Москве: 64 тыс. 203 руб. против 72 тыс. 649 руб. Следом идут Новосибирск (62 тыс. 151 руб.), Нижний Новгород (60 тыс. 982 руб.) и Тула (60 тыс. 968 руб.). В Тюмени и Челябинске — 60 тыс. 775 и 52 тыс. 370 руб. соответственно.

Что касается спроса на кадры, в третьем квартале (июль-сентябрь) 2023 г. количество вакансий в Екатеринбурге выросло в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2022 г. Самый высокий роста спроса на кадры зафиксирован в Москве (2,6 раза), средний показатель по стране — 2,3 раза.

В Екатеринбурге благодаря росту объема онлайн-покупок и спроса на сервисы доставки еды организации активно ищут курьеров, что связано с активным развитием доставки готовой еды из ресторанов в городе и необходимостью оптимизации логистических процессов бизнеса, — говорит директор по развитию сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

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