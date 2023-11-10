Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в причинении ущерба на 9 млрд руб.

Бывшему руководителю ракетно-космической корпорации инкриминируется незаконное направление средств на погашение долгов участников проекта «Морской старт» и другие цели.

СКР предъявил окончательное обвинение бывшему руководителю ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталию Лопоте, несмотря на то, что прошлую версию обвинения не утвердила Генпрокуратура, пишет Коммерсантъ. Все 10 лет, что идет расследование, Виталий Лопота свою вину не признает.

Новый вариант обвинения в окончательной редакции Лопоте был предъявлен несколько дней назад. Для участия в этой процедуре бывший руководитель РКК «Энергия» был вызван в здание СКР, где его в третий раз допросили в качестве обвиняемого. Однако теперь он не единственный фигурант в деле.

В результате переговоров размер ущерба в новом варианте обвинения снизился с 9 млрд до 4,2 млрд руб., зато в материалах расследования, которое длится с 2014 г., помимо Лопоты появились имена еще трех человек. Речь идет о бывших первом вице-президенте РКК «Энергия» Александре Стрекалове, вице-президенте по финансово-экономической и правовой деятельности корпорации Александре Пызине и заместителе генерального директора Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) Александре Литвинове.

По данным следствия, с 12 апреля 2010 г. по 6 декабря 2013 г. Лопота злоупотреблял полномочиями, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Вместо того, чтобы обеспечивать эффективное функционирование единого хозяйственно-технологического комплекса по разработке и производству ракетно-космической техники, а также укрепление его финансового положения, Виталий Лопота распорядился заключить договоры финансирования «заведомо убыточного проекта» «Морской старт». Все заключенные соглашения, которые фигурируют в материалах расследования, следствие считает экономически нецелесообразными, а ущерб от реализации договоров оценивается в 4,23 млрд руб.

Проект по созданию морской платформы для космических запусков был создан в 1995 г., его акционерами стали РКК «Энергия», американская Boeing Commercial Space Company, норвежская компания Kvaerner (ныне Aker Solutions), а также украинские конструкторское бюро «Южное» и производственное объединение «Южмаш».

Первоначальные рассчеты предполагали прибыль от коммерческих запусков, в том числе за счет использования недорогих российско-украинских ракет «Зенит-3SL». Для запусков была задействована переделанная норвежцами нефтяная платформа, размещенная неподалеку от экватора. Однако расчеты не оправдались, к 2009 г. долг оператора проекта — компании Sea Launch достиг $2,6 млрд, и она подала заявление о банкротстве. Уже год спустя РКК «Энергия» купила 95% акций компании через свою «дочку» Energia Overseas Ltd. Оставшиеся акции распределились между Boeing (3%) и Aker (2%). Когда в 2014 г. днепропетровский «Южмаш» перестал поставлять ракеты, пуски прекратились. Вскоре проект был законсервирован, а сама платформа доставлена в Россию ее новым владельцем — подразделением S7.

Согласно новому варианту обвинения, совместно с коллегами Лопота, «руководствуясь корыстной заинтересованностью, с целью получения выгоды и преимуществ для себя, а также из личного карьеризма» совершал заведомо невыгодные для руководимой им корпорации, а также ЗЭМ действия. При этом финансовые потери ЗЭМ, по новым подсчетам следствия, превысили 2,5 млрд руб.

Адвокат Вахтанг Федоров, представляющий интересы бывшего президента РКК «Энергия», сообщил что «настаивает на невиновности» своего клиента и отсутствии в его действиях преступных намерений. То, что следствие считает преступным планом, на самом деле было попыткой сохранения контроля над «Морским стартом» и предотвращения рисков банкротства самой РКК «Энергия». План сработал, банкротства не случилось, контроль над проектом был сохранен. А 10,5 млрд руб., вырученные при продаже платформы морского базирования в 2017 г., перекрыли все понесенные ранее расходы и издержки.

В 2023 г. сбежавший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков заочно арестован за хищение более 600 млн руб. Менеджер и его команда обвиняются в хищении средств в особо крупном размере, выделенных «Роскосмосом» на реконструкцию стендовой базы по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей: читайте подробное расследование на DK.RU.