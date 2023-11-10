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Банк ПСБ провел в Екатеринбурге форум по повышению уровня финансовой культуры

Банк ПСБ провел в Екатеринбурге форум по повышению уровня финансовой культуры
Иллюстрация: psbank.ru

9 ноября в Екатеринбурге прошел форум «Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры», организованный Банком ПСБ и Академией ПСБ.

#НОВОСТИ

9 ноября в Екатеринбурге прошел форум «Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры», организованный Банком ПСБ и Академией ПСБ.

В форуме приняли участие старший вице-президент, директор департамента по работе с Министерством обороны РФ и компаниями рыночных отраслей ПСБ Константин Орчаков, заместитель директора департамента — руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева, ректор Академии ПСБ Алексей Нечаев,  министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков, начальник управления по работе с персоналом Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев и другие эксперты.

Банк ПСБ провел в Екатеринбурге форум по повышению уровня финансовой культуры 1Фото: Константин Орчаков

Форум для нас — хорошая возможность поделиться своей экспертизой, пообщаться с клиентами и корпоративным сообществом, получить обратную связь и изучить нюансы, с которыми ежедневно сталкиваются наши клиенты при использовании финансовых инструментов. Полученный опыт мы используем для дальнейшего совершенствования наших продуктов и развития обучающих программ по финансовой грамотности, — поделилась Екатерина Матвеева.

В ходе форума спикеры рассказали об инструментах формирования устойчивой кадровой и корпоративной культуры через повышение финансовых компетенций сотрудников.

Финансовая грамотность — это, бесспорно, важнейший элемент устойчивого развития. В 2023 году мы разработали и запустили большое количество обучающих проектов разных форматов — от игр и видеосериалов до полноценных, комплексных программ развития сотрудников. Мы планируем наращивать объем продуктов для развития бизнеса в нашей стране. Форум, проходящий в Екатеринбурге, является первым в своем роде региональным мероприятием по финансовой грамотности и частью масштабного цикла, который будет проводить Академия, — рассказал Алексей Нечаев.

Посетители форума могли ознакомиться с методиками повышения финансовой грамотности и оценить, как этот показатель влияет на эффективность компаний-работодателей и производительность труда работников.

Банк ПСБ провел в Екатеринбурге форум по повышению уровня финансовой культуры 2Фото: Руслан Садыков

Повышение качества и уровня жизни граждан требует формирования финансовой культуры и совершенствования уровня финансовой грамотности. В Свердловской области доля населения, принявшего участие в различных мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности, год от года растет и в 2023 году уже приблизилась к 40%. Элементы финансовой грамотности включены в образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. Важную роль в формировании заинтересованности и повышении уровня финансовой грамотности играют усилия финансовых институтов. Форум по повышению финансовой культуры, организованный банком ПСБ и Академией ПСБ при поддержке Уральского Главного управления Центрального банка России, — еще один эффективный формат работы в этом направлении, — подчеркнул Руслан Садыков.

Форум «Люди и деньги» направлен на повышение финансовой культуры населения и интеграцию успешных практик в этом направлении в государственных и частных организациях. Кроме того, мероприятие нацелено на повышение внимания к вопросу финансового благополучия и финансовой грамотности в контексте управления корпоративной культурой.

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Автор: Валерия
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