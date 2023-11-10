Новые номинации и новый прием заявок: в Екатеринбурге стартовал «Серебряный лучник»

12-я по счету всероссийская премия для рекламных агентств и пиарщиков начала прием заявок в Екатеринбурге. Победитель местного конкурса получит возможность стать номинантом национальной.

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс премии «Серебряный Лучник – Урал». К участию приглашаются коммуникационные проекты, реализованные на территории Уральского федерального округа в 2023 г. Подать заявку можно на сайте luchnik-ural.ru до 28 декабря.

Региональная премия «Серебряный Лучник» – Урал будет вручаться уже в 12-й раз. Заявлять проект на конкурс могут как штатные сотрудники коммерческих, государственных или общественных структур, отвечающие за PR и коммуникации, так и специалисты-фрилансеры (при условии обладания правами на заявляемый проект). Оператором премии выступает коммуникационное агентство АГТ.

Проекты на конкурс принимаются в семи номинациях, в том числе «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты». Кроме того, в этом сезоне в список номинаций вернулись «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа» и «Культурно-просветительские проекты».

Мы стараемся следить за изменениями на коммуникационном рынке, чтобы премия отражала его актуальные тренды. С учетом нынешней кадровой ситуации во многих отраслях проекты, связанные с внутрикорпоративным PR, выходят в компаниях на первый план. Прошлогодний успех фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге» показал, что культурно-просветительским событиям уже стало тесно в категории «Развитие и продвижение территорий». На Урале в этих двух номинациях точно стоит ожидать много крутых проектов, — отметил исполнительный директор премии Егор Егошин.

Напомним, в прошлом году Гран-при премии «Серебряный Лучник» получил фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге». Фестиваль также взял приз зрительских симпатий и как обладатель уральского Гран-при прошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

В этом году шорт-лист региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал» будет сформирован в январе, защиты проектов-финалистов и награждение пройдут в феврале 2024 г. Один проект из числа победителей на Урале также получит возможность войти в шорт-лист XXVII Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Десять проектов из шорт-листа будут рекомендованы к участию в конкурсе Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

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