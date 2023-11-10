Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
91,92
98,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новые номинации и новый прием заявок: в Екатеринбурге стартовал «Серебряный лучник»

Новые номинации и новый прием заявок: в Екатеринбурге стартовал «Серебряный лучник»
Иллюстрация: «Серебряный Лучник» – Урал

12-я по счету всероссийская премия для рекламных агентств и пиарщиков начала прием заявок в Екатеринбурге. Победитель местного конкурса получит возможность стать номинантом национальной.

#МАРКЕТИНГ#НОВОСТИ

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс премии «Серебряный Лучник – Урал». К участию приглашаются коммуникационные проекты, реализованные на территории Уральского федерального округа в 2023 г. Подать заявку можно на сайте luchnik-ural.ru до 28 декабря.

Региональная премия «Серебряный Лучник» – Урал будет вручаться уже в 12-й раз. Заявлять проект на конкурс могут как штатные сотрудники коммерческих, государственных или общественных структур, отвечающие за PR и коммуникации, так и специалисты-фрилансеры (при условии обладания правами на заявляемый проект). Оператором премии выступает коммуникационное агентство АГТ.

Проекты на конкурс принимаются в семи номинациях, в том числе «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты». Кроме того, в этом сезоне в список номинаций вернулись «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа» и «Культурно-просветительские проекты».

Мы стараемся следить за изменениями на коммуникационном рынке, чтобы премия отражала его актуальные тренды. С учетом нынешней кадровой ситуации во многих отраслях проекты, связанные с внутрикорпоративным PR, выходят в компаниях на первый план. Прошлогодний успех фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге» показал, что культурно-просветительским событиям уже стало тесно в категории «Развитие и продвижение территорий». На Урале в этих двух номинациях точно стоит ожидать много крутых проектов, — отметил исполнительный директор премии Егор Егошин.

Напомним, в прошлом году Гран-при премии «Серебряный Лучник» получил фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге». Фестиваль также взял приз зрительских симпатий и как обладатель уральского Гран-при прошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

В этом году шорт-лист региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал» будет сформирован в январе, защиты проектов-финалистов и награждение пройдут в феврале 2024 г. Один проект из числа победителей на Урале также получит возможность войти в шорт-лист XXVII Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Десять проектов из шорт-листа будут рекомендованы к участию в конкурсе Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге пройдет новый конкурс для тех, кто работает с реальным сектором бизнеса.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Как выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видеоКак выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видео
  • Вслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работуВслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работу
  • Борис Титов: «Дело против Аяза сильно отличается от дел против Чекалиной или Блиновской»Борис Титов: «Дело против Аяза сильно отличается от дел против Чекалиной или Блиновской»
  • На Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работыНа Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.