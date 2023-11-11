Bloomberg сообщил о формировании новой российской бизнес-элиты в России

Российские предприниматели смогли получить иностранные активы в России по сниженным ценам. Интерес к крупнейшим международным фирмам при этом проявляли в основном не самые богатые люди страны.

Российский бизнес с весны 2022 г. скупил по сниженным ценам активы ушедших из России иностранных компаний как минимум на $21 млрд, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Появилась новая российская бизнес-элита, которая извлекла выгоду из пустоты, образовавшейся после внезапного ухода международных компаний, — утверждает агентство.

Издание добавляет, что некоторые представители новой «когорты» давно занимаются бизнесом, но большинство из них ранее никогда не входили в число самых богатых людей России.

Самым активным участником сделок с весны 2022 г. по осень 2023 г. стал бывший гендиректор «Мегафона» и экс-участник списка Forbes Иван Таврин. По данным издания, в конце 2022 г. подконтрольная ему Kismet Capital Group (KCG) приобрела за $2,4 млрд крупнейший в России сервис объявлений Avito у нидерландской Prosus.

Еще одна крупная сделка — покупка за $0,8 млрд россиского бизнеса у австрийского производителя упаковки Mondi. Его приобрел Исай Захарьяев, который имеет отношение к московскому девелоперу Sezar Group.

В тройку крупнейших сделок также входит покупка бизнеса немецкой Henkel, которая выпускает в России косметику и бытовую химию. Активы были приобретены за $0,7 млрд группой российских инвесторов, куда вошли Виктор Харитонин и Егор Кульков. DK.RU рассказывал об этой сделке.

Также среди сделок, на которые издание обращает внимание, продажа чешской Home Credit долей в 49,5% в двух российских компаниях — «Хоум кредит страхование» и микрокредитной организации «Купи не копи». Как сообщал DK.RU, доли в этих компаниях приобрела группа инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным за $0,5 млрд.