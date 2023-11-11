Чистый отток капитала из России снова вырос в два раза

Оттоком капитала считаются любые законные операции с валютой с участием российских резидентов, рассказал ЦБ. Тенденция тесно связана с ухудшением инвестиционного климата в стране.

В общей сложности за 9 месяцев 2023 г. вывоз капитала из страны достигнет почти $50 млрд, пишет газета «Известия». Чистый отток капитала из России в текущем квартале вырос до $18 млрд против $9 млрд во втором квартале, эти данные подтверждает и государственный бюллетень НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

Под оттоком капитала эксперты НИУ ВШЭ подразумевают законные финансовые операции, связанные с вложениями российских резидентов в иностранные активы и ценные бумаги. По классификации Центробанка оттоком капитала считаются любые законные операции с валютой с участием российских резидентов. Речь идет, например, о покупке валюты физлицами и переводах на зарубежные счета юрлицами. По показателю можно понять, насколько вывод денег из страны превышает их приток.

Научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилл Черновол считает, что такие изменения объясняются ростом выплат иностранным инвесторам по обязательствам по вкладам в российские компании и судебным спорам. Ведущий эксперт института «Центр развития» Сергей Пухов объяснил, что отток капитала растет в основном из-за действий компаний, а не физлиц. Доходы от экспорта задерживаются, а в некоторых случаях, например, с оплатой энергоресурсов в индийских рупиях, компании и вовсе не могут вывести деньги из-за рубежа.

Однако цифра в несколько раз меньше показателя за весь прошлый год, когда отток капитала составил рекордные $243 млрд, или 13,5% ВВП. Тенденция тесно связана с ухудшением инвестиционного климата в стране, волатильностью курса, а также с санкционными рисками. Причем отток, скорее всего, продолжится, но к середине 2024 г. станет устойчиво снижаться.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ о продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам, рассказывал DK.RU. Мера призвана ограничить вывоз капитала из страны и укрепить национальную валюту.