Падение в 11 раз. Ставки фрахта на морские перевозки контейнеров резко обрушились

Если в 2021 г. стоимость перевозки 40-футового контейнера из Китая в Европу стоила $13 801, то в 2023 — менее $900. Ставки на перевозки в российские порты несколько выше мировых, но также снижаются.

Ставки фрахта на мировом рынке перевозок контейнеров за последние несколько месяцев упали более чем на 60% и продолжают снижаться, пишет «Коммерсант». Руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в РФ Дмитрий Суховерша уточняет, что прежде всего падение стоимости зафиксировано на линиях из Китая до портов Северной Европы:

20-футовый контейнер можно доставить до Гамбурга или Роттердама менее чем за $500, а 40-футовый — менее чем за $900,— отмечает он.

Для сравнения, 9 ноября индекс Drewry’s WCI для направления Шанхай-Роттердам в предпраздничный сезон все-таки подскочил на 21% до $1272 за 40-футовый контейнер. Но в любом случае это на 45% дешевле, чем в 2022 г. и в 11 раз ниже, чем в 2021 г., когда стоимость перевозки 40-футового контейнера стоила $13 801.

Коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев объясняет, что потребители начинают сокращать расходы на фоне высокой инфляции:

Замедление спроса становится более интенсивным. Спотовые ставки на контейнерные перевозки на основных маршрутах упали в данный момент ниже допандемийного уровня.

Эксперты говорят, что основные игроки, такие как Hapag-Lloyd и Maersk, прогнозируют падение EBITDA в 3–3,5 раза по итогам 2023 г.

Ставки на контейнерные морские перевозки из Азии в Россиию несколько выше мировых, однако также имеют тенденцию к снижению. Уход глобальных морских линий в 2022 г. вызвал существенное повышение ставок, большие заторы в портах Дальнего Востока и на сухопутных погранпереходах.

В течение прошлого и текущего года на рынок вышло большое количество китайских и российских морских линий. Многие из них ориентировались на то, что Россия оставалась премиальным рынком по уровню ставок по сравнению с действующими в Европе, — отмечает коммерческий директор транспортно-экспедиторской компании «Модуль» Владимир Гай.

Гендиректор ModernWay Николай Ольшанский рассказывает, что ставки на импортные контейнерные перевозки из портов Китая в Россию ниже в 2,5 раза и в 1,5–1,8 раза меньше, чем в среднем в 2022 г.

Стоимость фрахта из портов юга Китая до порта Санкт-Петербург по-прежнему на самом низком уровне: на 9 ноября из Гуанчжоу она составила $3340 за 40-футовый контейнер. Перевозка 40-футового контейнера из Нава-Шевы (Индия) в Санкт-Петербург год назад стоила $7,5 тыс., а сейчас — около $2 тыс.

При этом, по словам экспертов, есть все предпосылки к тому, что падение ставок продолжится:

Сейчас в мировом судоходстве подходит срок ввода в эксплуатацию новых больших судов, заказанных линиями в хлебные допандемийные годы. А вот серьезного роста спроса на контейнерные перевозки в мире не предвидится,— добавляет Владимир Гай.

Всего за 2023–2024 гг. будет поставлено более 700 судов, а в 2025-м — более 150. Участники рынка считают, что большой приток новых мощностей в сочетании с замедлением роста торговли может привести к снижению фрахтовых ставок.

Вместе с тем, как рассказывал DK.RU, внутри России за последний год на 60% растет количество заявок на автомобильные грузоперевозки. На этом фоне растут ставки. Доставка грузов из Москвы в Санкт-Петербург подорожала за год на 31,9%, а в обратном направлении — на 39,3%.

Что касается тарифов на железнодорожные грузоперевозки, то в 2022 г. индексация тарифов проходила дважды. Сначала на 6,8%, а затем еще на 11%. В итоге тарифы за год выросли на 18,6%. В начале 2023 г. тариф поднимали на 9%.В 2024 г. рост ставок планируется еще на 8%.