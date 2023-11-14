Власти введут беспошлинную торговлю для товарных партий дешевле €200

Сейчас вывозная пошлина составляет от 4 до 7%. Новый закон также распространится на изделия для личного пользования и часть поставок в магазины duty free.

Власти намерены вывести из-под экспортных пошлин мелкие партии товаров малого бизнеса, товары для личного пользования и часть поставок в магазины duty free, пишет Forbes со ссылкой на протокол заседания профильной подкомиссии правительственной комиссии по экономическому развитию. Вывозные пошлины были введены с 1 октября 2023 г. для ситуаций, когда курс нацвалюты начинает превышать 80 руб. за доллар и будут действовать до конца 2024-го. Их размер зависит от курса рубля и составляет от 4 до 7%. Кабмин заявлял, что пошлины вводятся для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Но сейчас для некоторых групп товаров решено сделать исключения.

Согласно протоколу заседания, в случае с мелкими партиями речь идет о товарах, следующих от одного отправителя к одному получателю по одному транспортному документу. Это могут быть коммерческие грузы небольшой стоимости, запасные части, образцы для представления дальнейших продаж и для сертификации, рекламные материалы, товары, реализуемые в рамках электронной торговли, документы или корреспонденция, пояснила проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Наталья Волчкова:

Из-под регулирования исключаются небольшие по стоимости отправления малого и среднего бизнеса. Многим начинающим экспортерам, которые сейчас выходят на новые рынки, зачастую нужно отправить пробные партии товара, чтобы оценить рентабельность и выстроить связи с контрагентами.

В случае с поставками для магазинов duty freе прорабатывается возможность применения процедуры беспошлинной торговли к товарам, на которые установлены курсовые экспортные пошлины. Сейчас это запрещено правилами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но Минфин и ФТС России ведут работу с Евразийской комиссией по внесению поправок в регулирование.

Подкомиссия по таможенному регулированию поддержала продление временной нетарифной квоты на вывоз отдельных видов удобрений за пределы ЕАЭС с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. Квота для азотных удобрений составит 9,81 млн т, для сложных удобрений — 7,14 млн т. Общая квота на экспорт удобрений будет равняться 16,95 млн т.

По данным регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ, входит в структуру Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, СОФПП) одним из самых популярных направлений для экспорта является Казахстан, рассказывал DK.RU. Страна входит в Единый Евразийский союз, отсутствует таможенное оформление, расчеты между странами ведутся в рублях, нет проблем с логистикой, а также сохраняется определенная схожесть менталитета двух народов.