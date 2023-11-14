В здании Страховой кассы на ул. Пушкина начнет работать музей с иконами

Постройку, которая в 2024 г. станет вековой, выкупила компания Александра Невмержицкого, сделка обошлась почти в 49 млн руб.

Здание Страховой кассы на ул. Пушкина, 28 в Екатеринбурге выкупила компания «Дюна-инвест», сделка обошлась в 48,89 млн руб. Сведения о продаже появились на площадке «ГИС Торги».

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость здания страховой кассы составляет 27,9 млн руб., земельного участка под ним — 20,9 млн руб., территория составляет 468 кв.м. Зданию в 2024 г. будет сто лет, оно было возведено на территории бывшей деревянной усадьбы Гилевых. Сейчас строение можно использовать следующим образом: деловое управление, культурное развитие, историко-культурная деятельность.

Ранее здание находилось в региональной собственности, в нем работал противотуберкулезный диспансер, затем областной медицинский колледж. Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области через суд требовало провести обновление памятника, но работы так и не были завершены, пишет РБК Екатеринбург. В 2022 г. объект передали Екатеринбургу, весной 2023 г. его включили в число памятников архитектуры регионального значения и в план приватизации.

URA.RU пишет, что в скором времени в здании Страховой кассы начнет работать музей с самой большой коллекцией икон святой Екатерины. Информацию изданию подтвердил подтвердил Александр Невмержицкий, владелец выкупившей строение компании.

Напомним, ранее DK.RU сообщал, что Павлу Дацюку разрешили превратить старинную усадьбу в отель. Историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации и приспособления для современного использования усадьбы А.М. Паршученкова (дом Иконникова) — двухэтажного дома конца XIX – начала XX в., расположенного на пр. Ленина, 18А. Здание имеет статус памятника архитектуры.

Читайте также: В особняке XIX в. рядом с «Тихвином» откроют ресторан