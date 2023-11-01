В особняке XIX в. рядом с «Тихвином» откроют ресторан

Он будет называться в честь одного из первых владельцев здания Павла Флоринского. Планируется, что в заведении будет круглогодичная площадка под открытым небом. Ресторан начнет работать уже зимой.

В старинном особняке на Сакко и Ванцетти, 69 уже этой зимой начнет работать ресторан формата бистро. Называться он будет Florinsky Bistro в честь первого владельца здания. Павел Флоринский занимался продажей «готового платья», в его собственности было несколько магазинов. По меркам своей эпохи это был успешный человек. Эту усадьбу он приобрел 150 лет назад.

Ресторан в историческом доме Павла Флоринского откроется этой зимой. Там будет закрытый зал, открытая и закрытая веранды, а также площадка под открытым небом. Концепция отреставрированного здания основана на смешении стилей — это же будет продолжаться и в кухне. Гостей будет ждать средиземноморская кухня, Ближний Восток и даже чуть-чуть Франции и России. Благодаря шеф-повару всё это неразрывно будет в меню, которое уже готово, — рассказала E1.RU ресторатор и автор концепции Анна Манерова.

По ее словам, посуду и мебель для ресторана заказывали в мастерских Урала, чтобы подчеркнуть аутентичность здания. Цены в бистро будут на уровне «Гастролей».

Восстановлением занималась компания «Деловой дом на Архиерейской». В реставрацию памятника архитектуры вложено 32 млн руб.

Напомним, что в Екатеринбурге сейчас восстанавливается дом на Хохрякова, 33. Он датируется началом ХХ в. Решение о необходимости проведения работ после обследования объекта приняли эксперты государственной историко-культурной экспертизы. Сейчас на месте дома — практически одни стены.

Дом должны в ближайшее время покрасить — как фасад, так и внутренние помещения, уложить в нем новый пол, отремонтировать крышу и крыльцо, демонтировать непригодные пристрои, а около входа сделать специальную кнопку для вызова помощи инвалидам.

Дом Захаровой был построен в 1890–1900 гг. На территории усадьбы было учреждено жилищно-арендное кооперативное товарищество, которое создавалось для того, чтобы граждане могли сообща арендовать у муниципалитета бывшие частные владения. Позднее в нем разместили квартиры.

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