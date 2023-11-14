Посещаемость ТЦ стабильно падает. По сравнению с 2019 г. трафик упал почти на четверть

Торговые центры никак не могут вернуться к докризисным показателям трафика и, по словам экспертов, уже вряд ли вернутся. Весь ассортимент предложения ТЦ можно купить онлайн с доставкой на дом.

Посещаемость в торговых центрах России по итогам трех кварталов 2023 г. отстала от аналогичного периода доковидного 2019 г. на 22%, пишет РИА Недвижимость. Олег Беляев, вице-президент компании «АНТИвор», которая на регулярной основе считает показатели трафика в торговых центрах в разных регионах страны, уточнил:

По результатам трех кварталов мы, Россия, отстаем от 2019 г. на 22%. При этом относительно 2022 г. посещаемость выросла на 3%.

Лучше всего себя чувствуют ТРЦ Приволжского округа, где посещаемость оказалась на 21% выше, чем годом ранее. Также в плюсе торговые центры в Сибирском федеральном округе, где посещаемость выросла на 15%, количество посетителей в ТРЦ в Центральном федеральном округе увеличилось на 12%, а в Уральском и Южном федеральных округах — на 4%. При этом в Москве посещаемость торговых центров за три квартала 2023 г. упала на 7%.

Москва стабильно теряет посещаемость, хотя лидеры остаются лидерами и прирастают трафиком. Изменились потребительские предпочтения, сегодняшний покупатель ушел в смартфон и возвращаться в торговые центры не торопится. Повседневные покупки, бытовая техника, электроника, книги, игрушки, одежда и обувь — весь ассортимент предложения ТЦ можно купить онлайн с доставкой на дом, — говорит эксперт.

Олег Беляев добавил, что в торговых центрах меняются якорные арендаторы, сегодня покупателей в ТРЦ притягивают фитнес-центры и парфюмерные магазины. Также эксперт отметил, что стабилизировалась посещаемость кинотеатров:

Это знаковое событие года. Если весь двадцать второй год отрасль лихорадило вплоть до выхода на экраны «Чебурашки», то в 2023 г. посещаемость кинозалов выросла и стабилизировалась. Прирост исчисляется десятком процентов, хотя и далек от докризисного уровня, — указал он.

По словам собеседника, оснований для роста трафика в торговых центрах пока нет. «До результатов 2019 г. мы недоберем в самом лучшем случае 10%», — заключил он.

Причин, из-за которых трафик в ТРЦ снижается, несколько. Одна из них — отсутствие альтернатив ушедшим ИКЕА, Uniqlo, H&M и Zara, сообщал DK.RU.

Также ранее DK.RU рассказывал, что в 2023 г. на рынке торговой коммерческой недвижимости произошла сделка года: Газпромбанк выкупил у Ingka Centres все ТЦ «МЕГА» в России. Сумма сделки в текущих условиях и с учетом дисконтов составила порядка $2 млрд или 193 млрд руб.