Посещаемость ТРЦ с 2019 г. упала на 25%. Какое будущее их ждет?

Эксперты уверены, что торгцентры никогда не смогут достичь докризисного трафика. Вместе с тем в ТРЦ остается достаточное количество вакантных площадей и оно будет увеличиваться.

Посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 33 недель 2023 г. снизилась на 2-3% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с докризисным 2019 г. на 25%, пишет Forbes со ссылкой на исследование компании Focus.

По итогу 33 недель разрыв с аналогичным периодом 2022г. составил 2%, разрыв с 2021г. — 11%, с докризисным 2019 г. — 25%,— сказано в отчете Focus.

Traffic Index компании Rstat показывает, что посещаемость столичных торговых центров по состоянию на 35 неделю года была на 5,5% ниже, чем за аналогичный период 2022-го.

Причин, из-за которых трафик в ТРЦ снижается, несколько. Одна из них — отсутствие альтернатив ушедшим Uniqlo, H&M и Zara. Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина говорит:

До сих пор нет адекватной замены Zara и H&M: в том ценовом сегменте, в котором они работали, такого качества и ассортимента предложить до сих пор никто не смог. Еще одна проблема — это спортивные товары, таких магазинов теперь тоже не хватает. Российские бренды пока не дотягивают до форматов мировых брендов, а «заместители» предлагают слишком скудный ассортимент товаров худшего качества и по более высоким ценам.

Кроме фешн-ритейлеров, незаменимой оказалась и Ikea. Ни одна попытка создать ее клон или хотя бы успешную замену пока не увенчалась успехом.

На фоне падения посещаемости ТРЦ сохраняется высокая доля вакантных площадей. По данным Nikoliers, доля свободных площадей по состоянию на конец первого полугодия 2022 г. была 13%, летом 2023 г. — 13,5%. CORE.XP оценивает долю свободных площадей в 10,6%. По оценке Commonwealth Partnership, к концу первого полугодия общая доля вакантных площадей в ТЦ составила 13%.

Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин говорит, что российские бренды занимают площади ушедших компаний, чтобы на ближайшие семь-десять лет закрыть возможность конкурентам встать обратно:

Это значительная новая вводная, ведь если Zara вернется в ТЦ, откуда ушла, она уже будет сидеть на втором-третьем этаже либо на месте закрывшихся «Ашана» или «Ленты». Это будут другие места, в разы хуже тех, которые Zara имела раньше.

Президент Magic Group, оказывающей консалтинговые услуги на рынке торговых центров, и создатель сети универмагов SLAVA concept Александр Перемятов полагает, что иностранные бренды, которые сохранили присутствие на российском рынке, будут сокращать торговые площади:

Зарубежные бренды сегодня сталкиваются с серьезными логистическими проблемами и трудностями с ассортиментом, это ослабляет их позиции. Смена фабрик и ассортимента, сложная логистика в среднесрочной перспективе может привести к сокращению их площадей на 50%. И это станет новым вызовом для большого количества ТЦ.

Ранее DK.RU рассказывал, что, несмотря на снижение посещаемости, эксперты довольно позитивно смотрят на будущее рынка торговой недвижимости. Они полагают, что с открытием новых магазинов российскими и турецкими ритейлерами трафик подрастет. Любые открытия обеспечивают прирост трафика: покупатели приходят хотя бы посмотреть на новые форматы, заявляли эксперты.

При этом Дмитрий Томилин уверен, что торговые центры никогда уже не достигнут трафика, который показывали в 2019 г.: