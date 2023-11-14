ПСБ на Урале рассказал о трендах в экономике и о способах поддержки персонала предприятий

ПСБ провел в Екатеринбурге масштабное бизнес-мероприятие, в котором приняли участие представители более 20 предприятий машиностроительного комплекса Екатеринбурга и Свердловской области.

На встрече обсудили экономические тренды и отдельно задачи по сохранению и поддержанию лояльности персонала предприятий.

Об экономических трендах рассказал Илья Ильин, начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ.

Локомотивами экономики становятся такие отрасли, как обработка, особенно в секторе ОПК и импортозамещения, и строительство. Кроме того, уже сейчас на сцену выходят новые драйверы экономики — оптовая и розничная торговля. Мы думаем, что всем необходимо быть готовыми к сохранению пока жесткой денежно-кредитной политики до середины 2024 г., — отметил Илья Ильин.

Возможности зарплатного проекта ПСБ для сотрудников оборонно-промышленного комплекса представил Николай Ольберт, руководитель центра по развитию зарплатных проектов на предприятиях ОПК. Эксперт рассказал, как с помощью зарплатной карты и других финансовых инструментов ПСБ работники предприятия могут не только экономить и сохранять свои средства, но и получать практически «13-ю зарплату».

Эти несложные условия кредитных карт и карт с кешбэком ПСБ не всегда знают и используют для своей выгоды их держатели. Кроме того, в ПСБ разработана и успешно внедрена программа по обеспечению работников предприятий ОПК жильем на льготных условиях, — отметил Николай Ольберт.

А для предприятий это еще одна мера социальной поддержки, которая привлекает дополнительные трудовые ресурсы, позволяет значительно улучшить жилищные условия работников, особенно молодых специалистов, а также помогает сохранить кадровый состав на предприятиях.

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