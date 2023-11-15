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Африканские коллеги осваивают производство российских автомобилей УАЗ

Африканские коллеги осваивают производство российских автомобилей УАЗ
Иллюстрация: РИА Новости

Первые авто УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице страны в первой четверти 2024 г. Инженеры компании приезжали в Россию, чтобы пройти обучение и закупить оборудование.

#НОВОСТИ

Первые российские УАЗы могут сойти с конвейера в столице африканского государства Гана уже в первой половине 2024 г., сообщили РИА Новости. Концерну УАЗ удалось подписать контракт с одной из развивающихся стран в октябре 2023 г. Сообщалось, что производитель автомобилей УАЗ — Ульяновский автозавод — и делегация западноафриканской группы компаний Jospong договорились о поставке российских машин. Особым спросом в Африке пользовались «пикапы», первая партия таких машин должна отправиться в африканскую страну до конца текущего года:

Думаю, что это произойдет в первой четверти следующего года. УАЗы будут делать в Гане… Это будет в Аккре, рассказал председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.

Он добавил, что в настоящее время стороны подписывают соответствующие протоколы. «Инженеры приезжали в Россию, чтобы встретиться с представителями УАЗа, обо всем договорились. Ганская сторона готовит помещения, оборудование», — уточнил он.

В октябре авторынок России упал на 62,8% к прошлому году. Объем сократился даже в сравнении с крайне неудачным для рынка сентябрем, ни одна из марок не нарастила продажи, это не удалось и Lada, хотя сейчас это единственный в стране доступный вариант автомобиля из салона, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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