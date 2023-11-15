Два общежития из «наследия Универсиады» передадут в федеральную собственность

Это позволит сэкономить для областного бюджета 25,5 млн руб. в месяц на их содержание. При этом стоимость каждого здания превышает 2,7 млрд руб.

Депутаты законодательного собрания Свердловской области проголосовали за передачу зданий общежитий №4 и №5 в районе Новокольцовский в собственность РФ. По словам министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова, стоимость каждого здания превышает 2,7 млрд руб. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

«Передача объектов в федеральную собственность позволит сэкономить более 25,5 млн руб. в месяц налогов и на содержание»,— пояснил Михаил Волков.

Согласно областному законодательству, решение об отчуждении объектов региональной собственности принимает правительство Свердловской области. Если их стоимость превышает 20 млн руб., правительству требуется получить согласие законодательного собрания. На заседании парламента депутаты единогласно поддержали передачу двух зданий общежитий в собственность РФ.

В районе Новокольцовского располагается деревня Международного фестиваля университетского спорта. Первые общежития кампуса УрФУ открыли в январе 2023 г.

Напомним, ранее в Екатеринбурге представили проект нового здания Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ. Институт станет одним из подразделений университета, которое в ближайшие несколько лет переедет в Новокольцовский микрорайон.

Как сообщил гендиректор «Синара-Девелопмент-Проект» Михаил Уваров, корпус ИРИТ-РТФ станет самым крупным на территории нового кампуса УрФУ. Его площадь составит около 40 тыс. кв. м, он сможет вмещать более 4 тыс. человек.

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