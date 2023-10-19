УрФУ превратит общежития в Новокольцовском в гостиницы

Речь идет о двух из трех строящихся объектов. По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, это позволит расселять гостей, приезжающих в Екатеринбург на масштабные мероприятия.

Новые общежития в Новокольцовском планируют перевести в разряд некатегорийных гостиниц. В них будут размещать гостей мероприятий, которые проводятся в «Екатеринбург-Экспо» и во Дворце водных видов спорта.

Об этом сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Он отметил, что в университет поступают заявки на расселение во время больших ивентов.

Напомним, что в конце июня студенты УрФУ создали петицию против переезда в общежитии в Новокольцовском, где и будет расположен кампус. Учащиеся заявили, что их не устраивает и удаленность общежитий от центра города и учебных корпусов, и арендная плата за комнаты. Администрация в ответ пообещала, что в Новокольцовский будут ездить автобусы нескольких маршрутов: № 01, 44, 56 и 65.

В свою очередь власти Екатеринбурга пообещали протянуть наземное метро до Новокольцовского. Алексей Орлов сообщил в своем телеграм-канале, что подписал постановление, утверждающее проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово».

Ранее DK.RU писал, что в 2026 г. в Новокольцовском должен быть построен кампус УрФУ. Общая площадь объекта составит порядка 100 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на обучение восьми тысяч студентов. Основные работы планируется начать в IV квартале 2023 г. Генеральным подрядчиком выступает «Синара-Девелопмент».