OBI требует запретить использовать свой бренд в России и переименовать гипермаркеты

Немецкое руководство OBI через суд требует запретить использование товарных знаков obi и OBI в России. Российский менеджмент намерен отстаивать права на сохранение названия гипермаркетов.

Немецкая OBI GmbH направила иск в Арбитражный суд Московской области с требованием запретить российской «дочке» — «ОБИ ФЦ» использовать свои товарные знаки, пишет Forbes. Иск подан 9 ноября, предварительное заседание по делу назначено на 10 января 2024 г.

Речь идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI, а также об использовании в доменном имени сайта obi.ru. По решению суда, обеспечительные меры уже наложены в отношении домена obi.ru. Российской компании запрещены любые действия по прекращению прав администрирования домена и передаче его поддержки другому регистратору.

Предметом спора по настоящему делу является вопрос нарушения исключительных прав истца на товарные знаки <...> со словесным обозначением OBI при использовании и администрировании домена obi.ru в сети интернет, — говорится в определении арбитражного суда.

Представитель немецкой OBI GmbH & Co. Deutschland KG сообщил ТАСС, что российский менеджмент незаконно использует бренд OBI:

Мы подтверждаем, что наша компания в настоящее время принимает меры против нарушения прав на товарные знаки в России. Основанием для этого является тот факт, что бренд OBI продолжает использоваться заинтересованными компаниями без разрешения. Досудебные просьбы с нашей стороны прекратить использование в соответствии с соглашением остались без внимания, — заявил представитель компании.

Исполнительный директор сети OBI Россия Максим Суравегин сообщил, что уже направил запрос на урегулирование споров с немецкой OBI GmbH & Co.

Прекращение работы действующих магазинов является неприемлемым для российских бенефициаров. <…> Именно поэтому отстоять наше имя, юридические права и своих сотрудников — важный момент для дальнейшего развития компании как одного из ключевых игроков DIY-рынка. Со стороны OBI Россия был направлен запрос коллегам из немецкой компании о возобновлении переговоров с целью урегулирования внутренних вопросов, которые на сегодняшний день остаются открытыми, — сообщили в пресс-службе OBI Россия.

Ранее DK.RU рассказывал, что в марте 2022 г. владельцы OBI GmbH заявили об уходе из России, но российский менеджмент отказался закрывать магазины. Позже OBI несколько раз меняла владельца. Сейчас сеть принадлежит АО «Аллонж», его учредители не раскрываются. Участники рынка связывают ее с группой «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова.

В августе 2023 г. стало известно, что гипермаркеты OBI в России могут начать работать под брендом Domus.

Добавим, что в России работают 24 гипермаркета OBI: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, а также в Казани, Краснодаре, Саратове, Рязани, Брянске, Туле, Волгограде и Волжском.