Еще один отреставрированный особняк в Екатеринбурге приобрел «жильцов»

На этот раз объект культурного наследия занял центр творчества, ранее в один из старинных домов Екатеринбурга заехал ресторан, в другом планируют открыть музей иконы.

Отреставрированный Дом Рязанова на улице 8 Марта, 25 теперь занимает Центр художественного и хорового творчества «Арена Детства», пишет JustMedia.

На втором этаже особняка будут заниматься мальчики из хора «Созвездие». У ребят в распоряжении 12 хоровых, инструментальных и актерских классов, а также просторная костюмерная и собственная студия звукозаписи.

До ремонта особняк был почти заброшен. Изначально он и принадлежал хору «Созвездие», потом им пришлось временно съехать, а когда Дом Рязанова был отреставрирован, хористы вернулись обратно.

Это здание было передано нам в 2012 г. и только в 2021 г. началась его реставрация. Администрацией города нам были выделены средства на оборудование, мебель и ремонт, — рассказала директор детско-юношеского центра Надежда Касьянова.

На первом этаже располагается «Совет ветеранов». Напротив оборудовали коворкинг. В нем проведен интернет, установлены аппаратура и мультимедийные девайсы. По словам директора центра, молодежь может предварительно записаться на посещение и бесплатно заниматься своими делами: работать, учиться, смотреть фильмы, общаться, проводить время с друзьями, читать и даже праздновать дни рождения.

Напомним, ранее мы писали, что в особняке XIX в. рядом с «Тихвином» откроют ресторан. Называться он будет Florinsky Bistro в честь первого владельца здания. Павел Флоринский занимался продажей «готового платья», в его собственности было несколько магазинов. По меркам своей эпохи это был успешный человек. Эту усадьбу он приобрел 150 лет назад.

Также стало известно, что в здании Страховой кассы на ул. Пушкина начнет работать музей с иконами. Это здание выкупила компания «Дюна-инвест», сделка обошлась в 48,89 млн руб. Сведения о продаже появились на площадке «ГИС Торги».

СМИ пишут, что в скором времени здесь начнет работать музей с самой большой коллекцией икон святой Екатерины. Информацию подтвердил Александр Невмержицкий, владелец выкупившей строение компании.

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