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Рост 29%. Экономика рунета по итогам 2023 г. составит 16 трлн руб.

Рост 29%. Экономика рунета по итогам 2023 г. составит 16 трлн руб.
Иллюстрация: РИА Новости

В 2022 г. вклад интернета в экономику России составлял 12,2 трлн руб. Основными драйверами роста в 2023 г. выступят сегменты онлайн-рекламы и электронной коммерции.

#НОВОСТИ

По итогам 2023 г. экономика рунета вырастет на 29% по сравнению с 2022 г. — до 15,8 трлн руб., пишет Sostav со ссылкой на исследование Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). В 2022 г. вклад интернет-экономики в экономику России составлял 12,2 трлн руб. 

Рост 29%. Экономика рунета по итогам 2023 г. составит 16 трлн руб. 1

Директор РАЭК Сергей Гребенников на стратегической сессии DIGITAL «Интерактивная реклама: экосистемы, инструменты и тренды» в рамках Национального рекламного форума сообщил, что драйвером роста станет онлайн-реклама, на которую в 2022 г. пришлось 389,2 млрд руб., а также на сегмент электронной коммерции, который в 2022 г. достиг отметки 11 421 млрд руб.:

Сегмент онлайн-рекламы и маркетинга в текущем году, как ожидается, вырастет на 5% в годовом выражении. Влияние на рост сегмента оказывают увеличение расходов на продвижение локальных брендов, выход на российский рынок новых рекламодателей из «дружественных» стран. Также ожидается рост на 30% сегмента электронной коммерции за счет динамики маркетплейсов и перехода розницы в онлайн-канал.

Рост 29%. Экономика рунета по итогам 2023 г. составит 16 трлн руб. 2

Рост 29%. Экономика рунета по итогам 2023 г. составит 16 трлн руб. 3

Подробнее ознакомиться с исследованием можно здесь.

Ранее DK.RU рассказывал, что рекламные доходы русскоязычных блогеров выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост связан с увеличением рекламных расходов брендов именно на этот канал продвижения.

Чаще всего рекламодатели выбирают блогеров, которые размещают контент на YouTube и в Telegram. В то время как «Дзен», VK и Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) используются как дополнительный инструмент «в зависимости от задач». При этом ежемесячный доход у топ-10 блогеров с аудиторией от 2,7 млн человек снизился с 7,9 млн руб. до 2,5 млн руб. год к году.

Автор: Екатерина Тарханова
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