В Синара Центре прошло заседание Президиума СОСПП

В Екатеринбурге прошло заседание Президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Основной темой мероприятия стало развитие транспортной и логистической инфраструктуры.

Открывая мероприятие, член Президиума СОСПП, советник Президента ПАО Сбербанк Владимир Черкашин подчеркнул, что «важно периодически встречаться всем вместе, обсуждать наиболее значимые темы».

Во вступительном слове полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что экономика округа адаптировалась к новым реалиям. В 2023 г. растет индекс промышленного производства, а обрабатывающая промышленность – опережающими темпами, на 10,5%. При этом полпред заострил внимание на двух важнейших вызовах: дефиците кадров и логистических ограничениях.

К сожалению, возможности инфраструктуры не могут в полной мере удовлетворить заявки отправителей и получателей грузов, – констатировал Владимир Якушев. Он также высказал полную поддержку проекту «Сухой порт».

«Сухой порт» предполагает превращение Екатеринбурга в один из главных товарно-распределительных центров страны. Уже введена в эксплуатацию первая очередь транспортной-логистического центра «Уральский», подписана дорожная карта по созданию к 2027 г. ТЛЦ «Екатеринбург». Кроме того, прорабатывается перспектива формирования меридионального транспортного коридора, который соединит площадки «Сухого порта» с Северным морским путем, в результате чего появится возможность доставлять грузы в азиатские страны минуя Восточный полигон, что в перспективе даст мощный экономический эффект.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил высокий результат работы уральских промышленников по организации логистики и экспорта в новых экономических условиях.

Необходимость одномоментной перестройки логистики и экспорта стала серьезным вызовом и для свердловской промышленности, и для правительства региона. Пришлось принимать комплексные оперативные меры, реагируя на изменения конкурентной среды. Считаю, что совместными усилиями мы успешно преодолели трудности этого периода. Первый этап адаптации позади. Хочу еще раз поблагодарить вас за профессионализм и ответственность, умение находить решение даже самых сложных и нестандартных задач, – сказал Евгений Куйвашев.

Начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев познакомил уральское бизнес-сообщество с основными производственными показателями магистрали. За 10 месяцев 2023 г. погрузка на СвЖД выросла на 0,6%, до 199,4 млн т. Наибольший прирост показали минеральные удобрения (+21,5%, + 2,2 млн т) и строительные грузы (+3,1%, + 0,8 млн т). Кроме того, увеличиваются перевозки грузов в контейнерах (+2,2%, на 0,1 млн т). Около трети из общего объема погрузки приходится на перевозки внутри дороги, связанные с обеспечением производственной деятельности уральских предприятий. Совместно с грузовладельцами железнодорожники прорабатывают новые маршруты доставки экспортных грузов. В частности, активно развивается международный транспортный коридор «Север-Юг».

На заседании Президиума СОСПП также выступили:

· Директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Афонцев. Он поделился членами Президиума анализом введенных санкций, макроэкономической динамики и внешнеторговой адаптации России.

· Программный директор выставки «Иннопром» Антон Атрашкин. Он рассказал об инструментах выхода производителей на международные рынки.

· Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков. Он проинформировал о реализации стратегического инфраструктурного проекта «Сухой порт».

Также в ходе заседания Евгений Куйвашев вручил главе комитета по строительству СОСПП, генеральному директору «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области». Оно присуждается за особые заслуги и выдающиеся достижения в повышении инвестиционного потенциала региона, развитии государственно-частного партнерства, внедрении передовых технологий.

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