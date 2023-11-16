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Два топ-менеджера завода «Балтика» задержаны по делу о мошенничестве в пользу Carlsberg

Два топ-менеджера завода «Балтика» задержаны по делу о мошенничестве в пользу Carlsberg
Иллюстрация: РИА Новости

По версии следствия, экс-президент и вице-президент завода передали Carlsberg права на российские пивные бренды. Теперь «Балтика» не может продавать их за границу. Ущерб оценили в 200 млн руб.

#ЗАДЕРЖАНИЯ#НОВОСТИ

По делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержан ее бывший президент Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский, пишет РБК. Топ-менеджеров «Балтики» обвиняют в передаче Carlsberg прав на российские бренды пива.  

По версии следствия, руководство «Балтики», используя служебное положение, передало в пользу Carlsberg Group право на ряд российских пивных брендов. Так, в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» на срок с 2023 по 2042 гг. перешло право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295 млн руб. Это лишило «Балтику» возможности экспортных поставок на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии. При этом передача прав на аренду последней марки — российского бренда Žatecký Gus была оформлена задним числом, выяснили следователи.  

Таким образом, топ-менеджеры причинили ущерб организации и Российской Федерации в лице временного управляющего — Росимущества.  

16 ноября Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения задержанных накануне топ-менеджеров «Балтики». Шерстенникова и Рогачевского просят заключить под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Напомним, что группа Carlsberg заявила о планах продать российский бизнес после обострения ситуации на Украине. В июне 2023 г. холдинг сообщил, что нашел покупателя на завод «Балтика». Однако в июле по решению президента Владимира Путина завод «Балтика» был передан во временное управление Росимущества, сообщал DK.RU. После чего компанию возглавил ее основатель Таймураз Боллоев.  

В октябре 2023 г. генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен, который занял пост в сентябре этого года, заявил, что российские власти «украли» бизнес датской компании в России.

Автор: Екатерина Тарханова
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