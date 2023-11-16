Свердловский бизнесмен учредил премию для экспертов в сфере промышленности

Основатель «Лаборатории производственного трекинга», лучший трекер в номинации «Реальный бизнес» в 2022 г. Евгений Морозов запускает первую в РФ премию «Производственный трекер года».

Евгений Морозов отмечает, что в настоящее время Россия переживает серьезные испытания и усиленно развивает производственный потенциал.

Именно в промышленности необходима четкость и фокус на результат. Предприятия нуждаются в ускоренном развитии и снижении себестоимости продукции, повышении эффективности и выработки на одного сотрудника в условиях дефицита персонала рабочих и инженерных специальностей, — говорит основатель «Лаборатории производственного трекинга».

Он учредил премию «Производственный трекер года», чтобы выявить лучших экспертов в сфере сопровождения руководителей и собственников промышленных предприятий и обеспечить развитие бизнес-трекинга в России.

Премия будет вручаться по итогам работы в текущем году. На первом этапе рабочая группа проведет отбор заявок по первичным критериям соответствия условиям конкурса и выделит топ-3 в каждой номинации. На втором этапе — по итогам работы жюри — будет определен лучший производственный трекер года, а также по три претендента в каждой из четырех номинаций:

«Масштабирование»

«Быстрый рост»

«Технологический прорыв»

«Инновации в трекинге»

«Цифра в промышленности».

В состав жюри премии 2023 г. вошли:

Александр Кобенко, член совета директоров АО «АКРОН ХОЛДИНГ», генеральный директор ООО «Арджуна».

Алена Петрова, председатель правления Международной Ассоциации бизнес трекеров ITA, трекер.

Дмитрий Постников, президент клуба производителей «ПРОРЫВ», трекер.

Дмитрий Козлов, руководитель продуктовой лаборатории корпорации «Северсталь».

Дмитрий Морозов, сооснователь и член правления ITA, трекер ФРИИ и Северсталь, coach PCC ICF.

Елена Нетиевская, исполнительный директор журнала «Эксперт-Урал».

Сергей Дружинин, директор и главный редактор издания «Деловой квартал».

Александр Жигалин, генеральный директор АО «Электронная Москва», трекер года 2020 в номинации «Работа с продуктом»

Антон Попов, руководитель инкубатора Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта.

Председатель жюри — Евгений Морозов.

Церемония награждения премией «Производственный трекер года» состоится 9 декабря 2023 г. в Екатеринбурге.

К участию на соискание премии приглашаются бизнес-консультанты, трекеры, работающие с владельцами и руководителями производственного бизнеса, достигшие в 2023 г. значительных измеримых результатов. Обязательным условием является наличие сертификата трекера, а также кейсов сопровождения производственного бизнеса в текущем году и соответствующие следующим основным критериям: сопровождение начато, продолжено или завершено в 2023 году, бизнес является производственным и занимается выпуском продукции.

Ознакомиться с условиями участия и правилами подачи заявки можно на сайте премии.

Напомним, что в конце ноября «Деловой квартал» в 14-й раз вручит собственную премию «Человек года». Решение о присуждении номинаций принимают участники экспертного совета.

Ранее мы рассказали, как прошла встреча экспертного совета премии «Человек года».