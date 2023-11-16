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Свердловский бизнесмен учредил премию для экспертов в сфере промышленности

Свердловский бизнесмен учредил премию для экспертов в сфере промышленности
Иллюстрация: телеграм-канал Евгения Морозова

Основатель «Лаборатории производственного трекинга», лучший трекер в номинации «Реальный бизнес» в 2022 г. Евгений Морозов запускает первую в РФ премию «Производственный трекер года».

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Евгений Морозов отмечает, что в настоящее время Россия переживает серьезные испытания и усиленно развивает производственный потенциал.

Именно в промышленности необходима четкость и фокус на результат. Предприятия нуждаются в ускоренном развитии и снижении себестоимости продукции, повышении эффективности и выработки на одного сотрудника в условиях дефицита персонала рабочих и инженерных специальностей, — говорит основатель «Лаборатории производственного трекинга».

Он учредил премию «Производственный трекер года», чтобы выявить лучших экспертов в сфере сопровождения руководителей и собственников промышленных предприятий и обеспечить развитие бизнес-трекинга в России.  

Премия будет вручаться по итогам работы в текущем году. На первом этапе рабочая группа проведет отбор заявок по первичным критериям соответствия условиям конкурса и выделит топ-3 в каждой номинации. На втором этапе — по итогам работы жюри — будет определен лучший производственный трекер года, а также по три претендента в каждой из четырех номинаций:

  • «Масштабирование»
  • «Быстрый рост»
  • «Технологический прорыв»
  • «Инновации в трекинге»
  • «Цифра в промышленности».

В состав жюри премии 2023 г. вошли:

  • Александр Кобенко, член совета директоров АО «АКРОН ХОЛДИНГ», генеральный директор ООО «Арджуна».
  • Алена Петрова, председатель правления Международной Ассоциации бизнес трекеров ITA, трекер.
  • Дмитрий Постников, президент клуба производителей «ПРОРЫВ», трекер.
  • Дмитрий Козлов, руководитель продуктовой лаборатории корпорации «Северсталь».
  • Дмитрий Морозов, сооснователь и член правления ITA, трекер ФРИИ и Северсталь, coach PCC ICF.
  • Елена Нетиевская, исполнительный директор журнала «Эксперт-Урал».
  • Сергей Дружинин, директор и главный редактор издания «Деловой квартал».
  • Александр Жигалин, генеральный директор АО «Электронная Москва», трекер года 2020 в номинации «Работа с продуктом»
  • Антон Попов, руководитель инкубатора Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта.

Председатель жюри — Евгений Морозов.

Церемония награждения премией «Производственный трекер года» состоится 9 декабря 2023 г. в Екатеринбурге.

К участию на соискание премии приглашаются бизнес-консультанты, трекеры, работающие с владельцами и руководителями производственного бизнеса, достигшие в 2023 г. значительных измеримых результатов. Обязательным условием является наличие сертификата трекера, а также кейсов сопровождения производственного бизнеса в текущем году и соответствующие следующим основным критериям: сопровождение начато, продолжено или завершено в 2023 году, бизнес является производственным и занимается выпуском продукции.

Ознакомиться с условиями участия и правилами подачи заявки можно на сайте премии.

Напомним, что в конце ноября «Деловой квартал» в 14-й раз вручит собственную премию «Человек года». Решение о присуждении номинаций принимают участники экспертного совета.

Ранее мы рассказали, как прошла встреча экспертного совета премии «Человек года».

Автор: Виктория Говорковская
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