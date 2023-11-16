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Тюмень и Екатеринбург могут стать агломерацией

Алексей Орлов, Руслан Кухарук
Алексей Орлов, Руслан Кухарук. Автор фото: Игорь Сергеев . Иллюстрация: ЕАН

Эту идею озвучил мэр Тюмени Руслан Кухарук на форуме «Города России». Он отметил, что современные тренды подталкивают к объединению не только муниципалитетов, но и целых регионов.

#АГЛОМЕРАЦИЯ#НОВОСТИ

Мэр Тюмени Руслан Кухарук допускает возможность экономического слияния Тюмени и Екатеринбурга.

На форуме «Города России» тюменскому градоначальнику задали вопрос о значении федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург (Владимир Путин поручил продлить ее до Тюмени и Челябинска). Он ответил, что ее появление станет предпосылкой для будущего экономического слияния Екатеринбурга и Тюмени.

Руслан Кухарук предположил, что трасса М-12 в ближайшие годы будет продлена на восток. Это ускорит развитие Екатеринбурга и Тюмени и принесет «мультипликативный эффект, который по-новому запускает смыслы агломерации между двумя не просто муниципалитетами, а субъектами».

Обновление: Руслан Кухарук отметил в личном телеграм-канале, что журналисты неправильно интерпретировали его высказывание относительно возможности объединения городов:

Относительно трансляции рядом СМИ информации о слиянии городов Тюмени и Екатеринбурга, конечно, это некорректная информация. Речь шла не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для наших городов в самых разных сферах.

Напомним, что 31 октября депутаты городской думы Ревды проголосовали за вступление в «Большой Екатеринбург». Они рассчитывают, что это поможет Ревде получить 161 млн руб. на строительство дороги до Первоуральска.

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Автор: Виктория Говорковская
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