Завтра в Екатеринбурге заложат капсулу времени. Что в ней будет?

Всего в капсулу вложили 28 артефактов — это официальная информация о городе и предметы быта. Список сформировали по итогам голосования среди жителей.

Закладка новой капсулы времени в Историческом сквере состоится завтра, 18 ноября, в исторический день рождения города. Старт церемонии запланирован на 13:00. Свидетелями важного события могут стать все желающие.

Капсулу времени для жителей Екатеринбурга 2073 года уже законсервировали. Церемония состоялась на заводе «Уралхиммаш». Именно это предприятие изготовило капсулу, заложенную 50 лет назад — с учетом того, что капсула прекрасно сохранилась, было принято решение использовать ее снова.

Как пояснили в департаменте информполитики области, по результатам онлайн-голосования было выбрано 28 артефактов, которые расскажут потомкам о жизни города в 2023 г. Среди них есть несколько официальных вещей — энциклопедия, карта и фотографии города, генплан Екатеринбурга и его социально экономические показатели, файл с указанием актуальных цен на продукты, современные купюры и монеты. Из любопытных артефактов — пакет с семенами, емкость с водой из Исети, смартфон с приложениями, которыми пользуются екатеринбуржцы, кофейный стаканчик, мерч фестиваля «Ночь музыки», маска, напоминающая о пандемии коронавируса.

Свой вклад внесли руководители региона и города. Так, губернатор Евгений Куйвашев положил в капсулу копию своей проходки на матчи ФК «Урал». Депутаты Заксобрания оставили потомкам Сказы Бажова. А Алексей Орлов — диск с видеозаписью, на которой он поет вместе с детским хором.

Как ранее писал DK.RU, капсулу времени, заложенную на 250-летие Екатеринбурга, торжественно вскрыли в августе. В капсуле времени лежало 24 предмета, разложенные по 4 пакетам, — например, схема Генплана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистические данные о городе и населении, включая данные для служебного пользования, документальные фильмы, видеозаписи выступлений знаменитых людей Свердловска. Однако в ней не оказалось нескольких ценных артефактов — например, записей из вытрезвителя и с заседания суда, писем маленьких свердловчан.

В октябре в Музее истории Екатеринбурга открылась выставка, посетив которую можно познакомиться с артефактами 50-летней давности.

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