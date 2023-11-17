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ПСБ получил премию за лучший сервис в кредитовании малого бизнеса

ПСБ получил премию за лучший сервис в кредитовании малого бизнеса
Иллюстрация: psbank.ru

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG наградила лучшие банки России. При подсчете баллов учитывались результаты тайных покупок, мониторинг условий кредитования и итоги опроса клиентов.

#НОВОСТИ

ПСБ получил премию Frank Small Business Loans Award-2023 в номинации «Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса» — клиенты банка высоко оценили удобство процесса получения финансирования.

Запуск онлайн-кредитования бизнеса несколько лет назад позволил нам вывести процесс выдачи финансирования малому и среднему бизнесу на совершенно новый уровень. Мы значительно упростили клиентский путь: уже сейчас предприниматели могут получать решение по кредиту за несколько минут и всего по одному документу. А если учитывать непрерывное развитие технологий, которые мы постоянно внедряем в наши внутренние процессы кредитования, то в ближайшем будущем наших клиентов ждут инновационные решения, достойные цифровой революции в банковской сфере, — сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

Топ-менеджер банка также отметил, что рост удовлетворенности бизнеса процессом кредитования зависит как от уровня цифровизации клиентского пути, так и от объема данных, доступных банкам для установки лимитов и принятия решения о выдаче финансирования.

Поэтому надо стремиться к взаимному обмену информацией между госструктурами, банками, маркетплейсами, сотовыми операторами и другими участниками рынка, в том числе через Open API, что будет способствовать доступности финансирования для малого и среднего бизнеса, — подчеркнул Александр Чернощекин.

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Автор: Мария Смирнова
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