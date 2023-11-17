840 млрд руб.: треть россиян рублем проголосовала за отпуск в России

Расходы туристов с мая по сентябрь заметно увеличились за счет роста цен. Более 53 млн человек составил внутренний турпоток к 2030 году, по оценкам Минэкономики.

Российские туристы потратили на отдых в родной стране на 37% больше рублей, чем годом ранее, говорится в совместном исследовании «СберИндекса», Anex Tour и OneTwoTrip. Это произошло за счет общего увеличения числа путешествий по стране на 9,9% год к году и ростом на 21% трат на человека, пишет Коммерсантъ. Причиной этому рост цен почти на все услуги. Из общей суммы этих трат 36% туристы направили на покупку продуктов, 21% — на походы в кафе и рестораны, 12% — на услуги медицины и красоты, 11% — на одежду и обувь, при этом на развлечения и спорт во время отпуска — всего 4%.

Дмитрий Горин отмечает, что на международные авиаперевозки сейчас приходится уже около 30% пассажиропотока. Восстановление спроса на зарубежные направления, по мнению эксперта, создает конкуренцию внутренним, но достаточно ограниченную:

Увеличения числа поездок за рубеж хотя бы до уровня 2019 г. мы пока не ждем. Мы видели пример Турции, когда резкое увеличение стоимости путешествий привело к отказу части россиян от поездок в эту страну, то же самое может произойти и с Россией.

Директор Центра финансовой аналитики Михаил Матовников видит потенциал для дальнейшего роста внутреннего туризма за счет развития инфраструктуры и роста заработных плат в отдельных отраслях.

В общей сложности за май-сентябрь на поездки по стране по картам Сбербанка 40,1 млн туристов потратили 840 млрд руб. Расходы на проживание и дорогу, составляющие 72% бюджета поездки, год к году выросли на 37%. Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения в среднем по стране летом, по данным Ostrovok.ru, составила 4,7 тыс. руб., рост на 12% год к году. Средний чек бронирования вырос на 17%, до 13,2 тыс. руб. за три ночи. На железнодорожные билеты россияне, по подсчетам OneTwoTrip, потратили в среднем 7,1 тыс. руб., или на 2,9% больше год к году, а авиаперелет подорожал на 7,5%, до 7,2 тыс. руб. в одну сторону.

Как и год назад, большая часть россиян проводила летние отпуска внутри страны, но в 2023 г. наблюдается восстановление спроса на выездные направления. Рост активности произошел при снижении на 17% средней стоимости перелета за рубеж, до 18,6 тыс. руб. в одну сторону. Доля билетов за рубеж в общем объеме бронирований OneTwoTrip в мае-сентябре выросла на 40% год к году, до 15,2%. Наиболее востребованы у россиян Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Китай и постсоветские страны.

Конкуренция на рынке внутреннего туризма предполагает развитие интересных предложений внутри страны. Например, предприниматель из Екатеринбурга сделал джип-тур по месторождениям Сысерти с возможностью собрать коллекцию уральских минералов за день, рассказывал DK.RU.