«Жилищный сервис дает молодежи карьерный шанс стать большой рыбой в маленьком пруду»

В 2023 г. компании, управляющие многоквартирными жилыми домами, столкнулись с нехваткой сотрудников для технической эксплуатации, и ситуация на рынке труда усугубляется.

С какими вызовами при поиске квалифицированного персонала сталкивается жилищный сервис и какие шаги предпринимает для обеспечения качественного обслуживания жилого фонда Екатеринбурга, DK.RU рассказал Дмитрий Сень, директор УК «Территория».

Дмитрий, сфера ЖКХ в публичном пространстве на кадровые проблемы не жалуется. У вас все в порядке?

— Не открою секрета, что в регионе сегодня рынок соискателя, а не работодателя. В 2023 г. в Екатеринбурге в целом стало на 139% больше вакансий, а соискателей — меньше на 35%. О кадровом дефиците в сфере обслуживания жилого фонда громко не сообщают, хотя мы такие же заложники ситуации.

Поиски сотрудников для каких подразделений вызывают наибольшую сложность в настоящее время?

— Глобальный дефицит слесарей-сантехников, электриков, мастеров-универсалов, мастеров общестроительных работ, дефицит всех инженерных специалистов.

Когда проходила мобилизация, из управляющей компании забрали рабочих текущего ремонта. У сотрудников были военные специальности, а у нас они работали сварщиками, электриками, сантехниками, лифтерами, и им на смену никто не пришел. К тому же сейчас «оборонка» забирает всех своими рекордными зарплатами.

Затраты на поиск персонала у нас в компании выросли на 30%, средний срок закрытия вакансий увеличился с 14 до 25 дней. На рынке Свердловской области зарплаты в сфере ЖКХ выросли с начала 2023 г. на 56%, мы вынуждены таким критически значимым для нас способом привлекать людей. Мы стали порой повышать зарплаты даже себе в ущерб, иначе нам персонал не набрать и не удержать.

Коммуникативные навыки

Первая частная управляющая компания начала работать В Екатеринбурге в далеком 2004 г. За двадцать лет изменилась страна, законодательство, жилищный фонд и ожидания собственников жилья.

Как изменились требования к сотрудникам сферы ЖКХ за последние годы?

— Технически за это время многое изменилось, но главное не в этом. Сегодня в сфере жилищного сервиса требуются коммуникативные навыки, клиенты ждут не просто качественного оказания услуги, но и дружелюбия, и умения поддержать разговор, и эмпатии. Поэтому мы тратим месяцы на поиски кандидатов, когда из сотни подойдет, возможно, один, который пройдет обучение и станет клиентским менеджером, нашим представителем при коммуникациях с жильцами. Жилищный сервис серьезно изменился, но образ нашей сферы деятельности, имидж, продолжают оставаться архаичными и даже неприглядными.

В чем причина такого отношения?

Возьмите любые выборы — в сторону ЖКХ все постоянно плюются и говорят, что здесь воры. Такое чувство, что самые неприятные буквы в русском языке — это Ж, К и Х, поэтому к нам искать работу приходят в последнюю очередь. Сферу ЖКХ выпускники школ и люди, которые ищут работу, до сих пор выбирают с большим трудом. Конечно, мы не сидим сложа руки.

Фото: Дмитрий Сень проводит экскурсию для школьников

Что делается для стимулирования выбора школьниками профессий в сфере ЖКХ и поступления в профильный колледж или вуз?

— Для школьников 6-11 классов мы разработали программу «Билет в будущее», проводим экскурсии, знакомим ребят с профессиями, даем посмотреть на многоквартирные дома взглядом не жильца, а сотрудников управляющей компании.

В советское время была система учебно-производственных комбинатов (УПК), где школьники попробовали какие-то специальности. Я надеюсь, что предварительное профессиональное образование вернется в школы. Инициатором создания программы могло бы стать областное Министерство образования. Мы, профессиональное сообщество, готовы знакомить детей с реальными профессиями. Я готов создать такую образовательную площадку, содержать ее, дать лучших своих мастеров, подготовить учебные программы — но дайте мне эту возможность! Для детей это будет бесплатно, они за два года старших классов получат реальный опыт и потом сделают осознанный выбор, куда поступать.

Стереотипы и подготовка кадров

Будни управляющей компании — эксплуатации зданий, услуги по управлению многоквартирными домами, многопрофильное решение задач любой сложности.

Многие не понимают, чем именно занимаются управляющие компании?

— Мы не ЖКХ. Коммунальное хозяйство — это другое, это электричество, теплосети, газ, это большие деньги и «мечты сбываются». Мы к этому никакого отношения не имеем. Наша строчка в квитанциях — содержание жилья, мы — жилищный сервис. Наша идеальная работа — когда собственники про нас даже не вспоминают, когда все хорошо и все работает, везде чисто и уютно.

Какие изменения в отношении подбора персонала произошли внутри управляющей компании?

— Стереотипы рушатся под натиском реальности. Еще 1,5 года назад никто не хотел брать людей старше 50 лет, а сейчас мы принимаем людей старше 60 и они отлично работают. Женщина претендует на традиционно мужскую профессию? Берем! Молодые с нуля после школы без опыта? Берем! Хотите сменный график или частичную занятость —договариваемся!

Мы ищем способы нарастить вовлеченность сотрудников, повысить удовлетворенность и лояльность, работаем с мотивацией, чтобы выросла отдача. В 2023 г. текучесть кадров в УК зафиксирована на уровне 7%, это отличный показатель, ведь удовлетворенные сотрудники — это удовлетворенные клиенты, по-другому не бывает.

Фото: заместитель директора ЕМК Максим Сивков и Дмитрий Сень

С какими учебными заведениями среднего профессионального образования в Екатеринбурге сотрудничает УК?

У нас есть хорошие примеры сотрудничества с пятью колледжами города, мы возлагаем большие надежны на федеральный проект «Профессионалитет». Наш флагман — Екатеринбургский монтажный колледж, я входу в попечительский совет, мы участвуем в программах подготовки техников, даем свои методики. 86 человек из различных колледжей в 2022 г. у нас прошли практику и порядка 10% остались работать. За каждого выпускника идет драка, вырываем специалистов друг у друга. А что делать? Нам нужны молодые, обученные, талантливые люди.

В Советском Союзе работникам коммунального хозяйства предоставляли служебное жилье, какие-то льготы. Сейчас в России тоже есть программы господдержки специалистов образования, медицины, IT. А мы? Получается, что сфера жилищного сервиса никому не интересна? Нам нужна смена, те, кому мы потом оставим хозяйство. И наша управляющая компания как раз та организация, которая готова общаться с молодежью, убеждать, давать работу и поддерживать в профессиональном становлении.

Фото: Лекция для студентов монтажного колледжа

Каков главный аргумент, почему соискателю при поиске работы стоит рассматривать сферу ЖКХ?

— Одна из важных задач для нас — донести до молодых, что сегодня жилищный сервис — это круто. Я мечтаю, чтобы студенты колледжей и вузов получали технические специальности и смотрели в нашу сторону. Дома были и будут всегда, сфера ЖКХ дает шанс стать большой рыбой в маленьком пруду. Если вы что-то умеете делать руками и думать головой, то вы всегда будете с деньгами, реальный мир обеспечит вам достойную жизнь, если вы готовы трудиться.

Если человек хочет работать с нами, у нас — мы его всему научим. Мы готовы брать людей с Soft skills, без опыта, без профессии, разного возраста, и учить. Сейчас крутое оборудование есть, а людей, которые бы его обслуживали, не хватает. Хотите работать в УК «Территория», не видите подходящей вакансии — позвоните, приходите, поговорите с отделом персонала — 100% мы найдем вам дело!

В управляющей компании существует собственная система подготовки кадров?

— Особенность современной молодежи — быстро чему-то научиться и начать зарабатывать деньги. Рабочие профессии отвечают этим требованиям. Если человек готов учиться у наставника на практике — мы даем такую возможность. С 2024 г. мы наберем несколько групп по дефицитным специальностям, фактически заменяя собой городское профессионально-техническое училище, ГПТУ, которых сейчас совсем не осталось. У нас будет целевой набор с бесплатным обучением, естественно, с подписанием контрактов.

Управляющая компания «Территория»

Екатеринбург, ул. Юл. Фучика, д. 3

+7 (343) 286-11-16

https://www.ek-territory.ru/

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