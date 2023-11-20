Средняя стоимость креативных услуг в регионах выросла за год на 42%

Как отметили в АКАР Урал, среди основных причин такого роста — инфляция, кадровый голод на рекламном рынке и уход иностранных брендов, который побудил местные компании обновить позиционирование.

Согласно результатам исследования, которое Уральское представительство Ассоциации коммуникационных агентств России презентовало на Национальном рекламном форуме, сильнее всего за год выросла в цене такая услуга, как разработка фирменного стиля — сразу на 62%. Сегодня средняя стоимость услуги в регионах составляет 475 тыс. руб.

На 55% выросла стоимость разработки дизайна упаковки или этикетки (средний ценник — 470 тыс. руб.). На 54% выросла стоимость разработки логотипа компании (средний ценник — 264 тыс. рую.)

Российские бренды получили новые возможности в период активного импортозамещения: после ухода зарубежных компаний им понадобились логотипы, этикетки, стратегии и позиционирование. С такими задачами компании не могут себе позволить обращаться к фрилансерам. Именно агентства являются гарантами оказания качественной услуги, — объяснила директор «Аффикс Групп» и амбассадор АКАР в Краснодаре Евгения Штых.

Самым дорогим креативным рекламным продуктом оказалась разработка креативной концепции рекламной кампании с адаптацией на три формата формата — видео, KV (ключевой рекламный образ) и спецпроект. Средняя стоимость такого пакета услуг в регионах в 2023 году составила 762,5 тыс. руб. За год стоимость услуги выросла на 54%.

Такую статистику получили по результатам опроса 24 региональных агентства из 12 российских городов за исключением Москвы.

Как отметил вице-президент АКАР, директор АКАР Урал и CEO креативного агентство «Штольцман и Кац» Василий Рубан, ключевым фактором, повлиявшим на рост стоимости креативных услуг, стала общая инфляция в экономике:

Участники рекламного рынка, особенно в регионах, долго пытались сдерживать рост цен на свои услуги. Но в актуальных условиях такая тактика может быть губительной для бизнеса. Мы были вынуждены поднять прайс вслед за подорожанием программного обеспечения, оборудования, ростом потребительской инфляции и зарплатных ожиданий сотрудников.

Еще одним трендом, который повлиял на изменение ценовой политики, стал кадровый голод — из-за релокации квалифицированных специалистов агенства вынуждены увеличивать ФОТ и закладывать все это в стоимость услуг.

Свою роль сыграл и тот факт, что к региональным агентствам все чаще стали обращаться федеральные компании: качество креатива в Москве и регионах стало выравниваться, а вместе с этим цены на локальных рынках стали ближе к столичным.

Представители регионального рынка отмечают, что в 2024 г. стоимость креативных услуг продолжит расти, но уже не так значительно.

Ранее DK.RU писал, что отечественный рекламный рынок преодолел кризис прошлого года и демонстрирует максимальные объемы за всю его историю. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения в первом полугодии 2023 г. превысил 315 млрд руб., что на 27% больше, чем в соответствующий период предыдущего года, и на 19%, чем в первом полугодии докризисного 2021 г

Читайте также на DK.RU: Названы лучшие рекламные агентства Урала