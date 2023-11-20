Индекс деловой активности в Свердловской области достиг исторического максимума

Показатель настроений бизнеса рекордно взлетел за счет увеличения продаж, усиленного инвестирования в корпоративное развитие, положительных перемен на рынке труда и доступности банковских кредитов.

Таковы данные индекса RSBI* в третьем квартале 2023 г. Результаты совместных исследований ПСБ и «Опоры России» считаются ориентиром для анализа самочувствия МСБ, тенденций в экономике и глобальных прогнозов. Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов по уровню деловой активности, заняв 4-е место в рейтинге регионов по RSBI с результатом 59 пунктов.

Основные тренды

Индекс RSBI по итогам третьего квартала отражает оптимистичные деловые настроения малого и среднего бизнеса в Свердловской области благодаря инвестиционной активности предпринимателей, что стабильно выводит кривую роста вверх. Напомним, индекс RSBI строится на основании ежемесячного опроса около 1800 владельцев компаний во всех регионах РФ. В исследовании принимают участие представители микро-, малого и среднего бизнеса из сфер торговли, производства и услуг. При этом деловая активность МСБ оценивается поквартально.

Согласно исследованию, в Свердловской области в последние месяцы сложился благоприятный инвестиционный климат. Индекс деловой активности в регионе достиг рекордных за всю историю исследования уровней, что связано с улучшением ситуации в области найма персонала, активным инвестированием в собственное развитие и доступностью финансирования. Индекс RSBI Свердловской области составил 59 пунктов, для сравнения общероссийский показатель — 54 пункта. Динамика положительная по всем ключевым компонентам индекса.

Продажи бьют рекорды

Компонента «Продажи» превысила уровень среднероссийского показателя, впервые за все время наблюдений оказавшись в зоне уверенного роста с результатом 55,9 пункта. Ситуацию с улучшением сбыта отметили 20% предпринимателей — а это плюс 3 пункта за квартал. На 10 пунктов по сравнению с предыдущим периодом снизилась доля компаний, сообщивших о сокращении выручки. При этом ожидания малого и среднего бизнеса остаются оптимистичными: 38% предпринимателей рассчитывают на дальнейший рост продаж и только 15% опасаются сокращения спроса.

Четверть компаний региона намерены увеличить штат до конца года

Компонента «Кадры» также продемонстрировала заметный рост и обновила исторический максимум. Ситуация с наймом в Свердловской области остается благоприятной. Во втором квартале 7% предпринимателей сообщили об увеличении штата. Почти в два раза больше предприятий наращивали кадровый состав в третьем квартале текущего года и намерены продолжать тренд. ПСБ выявил две показательные тенденции: самыми востребованными у МСП сотрудниками стали рабочие и логисты, а спрос на ИТ-кадры оказался относительно низким. Прогнозы бизнеса в кадровой сфере позитивные. О планах по увеличению штата сообщили 26% предпринимателей, и только 3% заявили о том, что намерены сокращать сотрудников в ближайшие месяцы.

Рост доступности финансирования

Компонента «Кредиты» обновила исторический максимум и составила 65,6 пункта. Среднероссийский показатель оказался на 8 позиций ниже. Доступность финансирования в Свердловской области находится на комфортном для бизнеса уровне. Свыше 36% предпринимателей сообщили об удовлетворенном спросе на кредитование. Рост одобрений по новым заявкам на кредиты достиг отметки в 18%, такое же значение составила доля бизнеса с уже имеющимися кредитами. Доля бизнеса, фиксирующая неудовлетворенный спрос в банковском финансировании, остается на минимуме — 5%.

Инвестиции на максимум

Компонента «Инвестиции» также на пике — 60,2 пункта — и демонстрирует существенное повышение инвестиционной активности в регионе, а значит, компании активно расширяют свою бизнес-инфраструктуру. В третьем квартале 20% опрошенных наращивали вложения в развитие предприятий — это сопоставимо с общероссийским показателем. Процент предпринимателей, сокращающих инвестиции, на рекордно низком уровне — всего лишь 3 %.

Мы наблюдаем оптимистичный настрой бизнеса в регионе: 26% владельцев бизнеса планируют расширять предприятия и увеличивать присутствие на рынке. Рост заказов у предприятий области привел к предельной загрузке производства. В некоторых отраслях заказы сформированы на несколько месяцев вперед. Поэтому сейчас востребованы инвестиции в расширение производственных мощностей. Со своей стороны ПСБ сохраняет комфортные условия финансирования бизнеса, предлагая высокотехнологичные банковские продукты», — отметил Ринат Иржанов, вице-президент-управляющий Уральским филиалом ПСБ.

* Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России». Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов — снижение. Значения около 50 пунктов трактуются как нейтральная зона. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры около 1800 компаний сектора МСБ из всех регионов России. Аналитики оценивали ситуацию в микро-, малом и среднем бизнесе, интервьюируя предприятия торговли, производства и сферы услуг.

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