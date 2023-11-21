В декабре на Вайнера пройдет ярмарка крафтовых товаров от самозанятых

Ярмарка проводится уже не первый год, но только в этом году выйдет за пределы креативного кластера «Домна» — предприниматели выйдут торговать на улицу.

С 13 по 17 декабря пешеходная улица Вайнера в Екатеринбурге станет местом для праздничных и торговых активностей: ярмарка самозанятых будет проводится не только в помещении креативного кластера «Домна», но и на улице. Это решение позволит участвовать еще большему числу самозанятых Свердловской области. Хотя их все равно немного: в этом году заявлялось 180 предпринимателей, подтвердили участие только 40.

«Выбор был непростым. На каждой ярмарке нам важно оказать поддержку новым участникам, тем, кто еще не выставлял свою продукцию в «Домне». Также мы смотрим на то, чтобы продавец мог обеспечить объем товара, достаточный для всего периода работы маркета, и чтобы продукция была потенциально интересна аудитории площадки. Пятидневная Новогодняя ярмарка — новый для нас опыт. Состав участников будет шире — отобрано 40 самозанятых», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») является организатором ярмарки. Она проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

На ярмарке можно будет купить новогодние подарки, рождественские сладости, украшения, керамику, елочные игрушки, декоративные композиции, свечи, открытки и другие изделия.

В числе участников дизайнеры из Екатеринбурга, разработавшие актуальный для наступающего года подарок — плюшевый хвост дракона. Можно будет купить оригинальные украшения в технике горячая эмаль на меди от мастера Марии Барсуковой, керамику студии Uhh ceramics, авторские пряники и другие изделия.

В числе активностей разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, лекции, театральные представления. По традиции организаторы готовят тематическую фотозону.

Напомним, согласно статистическим данным, самозанятые должны принести в бюджет Свердловской области около 1,5 млрд руб.

Чаще всего жители Среднего Урала регистрируют самозанятость в следующих сферах:

доставка и перевозка — 6%

ремонт и строительство — 2,5%

информационные услуги и маркетинг — 2,3%

торговля самостоятельно произведенным товаром — 2,1%

услуги маникюра и педикюра — 1,8%.

Фотографии све.рф

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