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1,5 миллиарда рублей принесут самозанятые в бюджет Свердловской области

1,5 миллиарда рублей принесут самозанятые в бюджет Свердловской области
Иллюстрация: ru.freepik.com

В среднем в месяц в регионе регистрируется около 6,5 тыс. новых самозанятых, то есть, больше 200 человек в день. Их общее число за три года приблизилось к четверти миллиона.

#ДЕНЬГИ#РАБОТА#НОВОСТИ

Чаще всего жители Среднего Урала чаще регистрируют самозанятость в следующих сферах:

  • доставка и перевозка — 6%
  • ремонт и строительство — 2,5%
  • информационные услуги и маркетинг — 2,3%
  • торговля самостоятельно произведенным товаром — 2,1%
  • услуги маникюра и педикюра — 1,8%.

Налог на профессиональный доход показал свою актуальность и востребованность. В среднем в месяц регистрируется около 6,5 тысяч новых самозанятых, то есть, больше 200 человек в день. Мы прогнозируем, что к концу 2023 г. сумма уплаченных ими налогов составит порядка 1,5 млрд руб., — отмечает министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Напомним, что 14 ноября депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении приняли проект бюджета на 2024 г. Его назвали бюджетом социального развития. Согласно ожиданиям, доходная часть бюджета составит 407,6 млрд руб. (на 15% выше запланированного в 2023 г.), расходная — 423 млрд руб. В сравнении с 2023 г. дефицит бюджета снизился на 4 млрд руб.

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Автор: Виктория Говорковская
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