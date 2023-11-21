Меценаты передали первые лоты для аукциона Екатерининской Ассамблеи

Джерси с автографом Овечкина, вино из виноградника Стинга и памятная тарелка со съемок нового фильма «Арсеньев»будут проданы на благотворительном вечере в Екатеринбурге.

Меценаты передали первые лоты для аукциона благотворительного вечера Екатерининской Ассамблеи, которая проводится с 2011 г. по инициативе Президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского.

Российский певец и музыкант Евгений Маргулис предоставил бутылку вина с личного виноградника известнейшего певца Стинга. Вино Casino Delle Vie урожая 2012 г. из Тосканы произведено на винодельне Pelagio, которой владеют сам исполнитель и его жена. На бутылке есть автограф легенды мировой музыки.

Джерси легендарного хоккеиста Александра Овечкина с автографом передал вице-президент - управляющий Уральским филиалом «Промсвязьбанка» Ринат Иржанов. На джерси стоит автограф звезды хоккея. Напомним, Овечкин – трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. Великий Александр, как его окрестили болельщики клуба «Washington Capitals», по праву именуется суперзвездой НХЛ и по рекордным показателям приближается к легендам хоккея.

Фото: Джерси с автографом Александра Овечкина

Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов выставит на аукцион памятную тарелку со съемок нового многосерийного фильма «Арсеньев». Тарелка с именами создателей – это символ в киноиндустрии. Её разбивают в первый съёмочный день наудачу и собирают в последний. Фильм посвящен выдающемуся российскому исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Картину только начали снимать в Приморье. Евгений Миронов не только представит лот, но и оставит дарственную надпись с автографом для покупателя.

Фото: Памятная тарелка

Напомним, благотворительный вечер пройдет 8 декабря в Синара-Центре. Екатерининская Ассамблея – это уникальный проект, который реализуется с 2011 г. Это самое известное благотворительное мероприятие на Урале, масштабы которого уже давно вышли за пределы региона. За все время проведения собрано почти 500 млн руб. для реализации социально значимых проектов, в 2022 году – 108,5 млн руб.

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