В Ивделе закрыли предпоследнюю колонию

Когда-то система ИвдельЛАГа насчитывала 57 лагерных подразделений. Сейчас осталось только одно. Из самой жуткой федеральной тюрьмы «Черный беркут» предлагают сделать музей.

Свердловская ФСИН признала убыточной и решила ликвидировать исправительную колонию №62. Она была рассчитана на содержание около 1500 осужденных. На ее территории работали пилорама, швейный цех и хозяйственный двор с огородом и скотом.

Сейчас проходят бюрократические процедуры, списывается имущество. Все сотрудники, которые хотели продолжить проходить службу, трудоустроены на новых местах, — рассказал 66.RU пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Из системы ИвдельЛАГа, в период своего расцвета в 1951 г. насчитывающего 57 лагерных подразделений, осталась одна исправительная колония №63. В свердловском ГУФСИН изданию подтвердили, что планов по ликвидации последней в Ивдельском районе колонии нет.

«Это единственная оставшаяся в Свердловской области колония, где есть особый режим. Кроме того, там находятся ЕПКТ (единые помещения камерного типа, называемые осужденными меж собой тюрьмой), которые нам тоже необходимы», — рассказал Левченко.

К содержанию в особом режиме приговаривают мужчин, признанных виновными в особо опасном рецидиве, и лиц, приговоренных к пожизненному заключению. Чаще всего это террористы, серийные убийцы и т. д. В свое время через ИК-63 прошло несколько террористов из чеченского бандподполья.

В первой половине 2010-х свердловские правозащитники получали множество сигналов о царившей на территории исправительного учреждения системе пыток и наказаний, практикуемых «активистами» колонии из числа осужденных. О пытках заявлял личный киллер рейдера Павла Федулева Виталий Пильщиков. Официальных подтверждений в виде приговоров эта информация так и не получила.

Ивдельский район, некогда возглавлявший Свердловскую область по количеству действовавших исправительных учреждений, сегодня лидирует по числу ликвидированных за последние годы колоний.

В самом Ивделе проходит стадию ликвидации ИК-55. В 2019-м в районе прекратила работу одна из самых закрытых свердловских колоний — ИК-58, более известная как «Черный беркут». Здесь отбывали наказание приговоренные к исключительной мере наказания и пожизненному сроку лидеры организованных преступных групп, профессиональные киллеры, маньяки и насильники. Один из самых знаменитых «сидельцев» — Владимир Криштопа, которого называют последователем маньяка Чикатило.

В 2018 г. ФСИН ликвидировала лечебно-исправительное учреждение № 58 в поселке Надымовка Ивдельского района. После ликвидации той «лечебки» поселение быстро превратилось в поселок-призрак.

А в окрестностях поселка свердловских манси Вижай до сих пор находятся развалины одной из самых крупных исправительных колоний ИвдельЛАГа. В 1940-е здесь было два аэродрома.

В лесной чаще можно найти и площадку для детей сотрудников колонии. На территории, сильно заросшей ельником, до сегодняшнего дня сохранились хоть и скрипучие, но действующие качели.

Напомним, что местные бизнесмены считают, что «Черный беркут» можно использовать для привлечения туристов в регион. По их мнению, он может стать уральским «Алькатрасом».

Сейчас, по их словам, как раз решается вопрос о том, сносить тюрьму или переоборудовать в музей. «Однозначно — музей, это же будет наш уральский Алькатрас», — считают эксперты практически единогласно.

«Черный беркут — это федеральная закрывшаяся тюрьма, по аналогии с «Алькатрасом», где содержали самых жестоких преступников. И вот поселок Полуночный с его уникальным деревянным зодчеством, Беркут и Ивдель как центр городского округа — это как раз маршрут для тех, кто не хочет ходить с рюкзаком. И это бомба!» — заявил один из экспертов.

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