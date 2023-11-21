Российские санатории бьют рекорды по прибыли. Свердловская область в первой десятке

По росту прибыли санатории Урала обогнали даже Южный федеральный округ. На Урале рост прибыли здравниц составил 24%, на юге России — всего 5%, в Тюменской области — 38%.

Анализ финансовых показателей отечественных здравниц за 9 месяцев 2023 г. показал, что за первые три квартала 2023 г. российские здравницы получили доход более 143 млрд руб., что на 12% больше, чем в 2022 г. Об этом сообщает портал санатории-россии.рф.

Хороший результат у санаториев Урала — +24%. Здравницы СФО и ПФО прибавили 16% и 12% соответственно. Санатории, расположенные в ЦФО и ДВФО, увеличили доходы на 8-9%. А вот у лидера рейтинга ЮФО доходы выросли лишь на 5%. Здравницы, расположенные в СЗФО, заработали столько же, сколько и в прошлом году.

При этом санатории Урала далеко не самые дорогие в России. В топ-25 по средней стоимости путевки из УрФО попали только санатории Тюменской области. Составители рейтинга отмечают, что они набирают популярность в России, обогнав по этому показателю санатории Краснодарского края. Там средняя стоимость путевки 36 тыс. руб., а в Тюмени — 38 тыс. 533 руб. Возглавляют этот рейтинг здравницы Карелии, Астраханской области и Алтайского края — 141 тыс. руб., 70 тыс. руб. и 54 тыс. руб. соответственно.

Стоит отметить, что Свердловская область попала в первую десятку регионов по доходам санаториев и по количеству отдыхающих за 9 месяцев 2023 г.

Краснодарский край — доход 41 млрд руб. (рост 12%), гостей на 26% меньше;

Ставропольский край — доходы 27 млрд руб. (рост 28%), гостей на 27% больше;

Республика Крым — 8,84 млрд руб. (рост 20%), гостей на 19% больше;

Алтайский край — 6,7 млрд руб. (плюс 18%), гостей больше на 9%;

Московская область — 5,34 млрд руб. (рост 11%), плюс 10% гостей;

Республика Башкортостан — 4,9 млрд руб. (плюс 13%), количество гостей не изменилось;

Тюменская область — 3,88 млрд руб. (плюс 38%), гостей больше на 23%;

Республика Татарстан — 2,63 млрд руб. (рост 17%), гостей больше на 16%;

Пермский край — доходы 2,63 млрд руб. (рост 17%), гостей больше на 17%;

Свердловская область — доходы 2,17 млрд руб. (рост 25%), гостей больше на 21%.

Если резюмировать по УрФО, то на первом месте по доходам санатории Тюменской области, доходы которой выросли на 38% и составили 3,88 млрд руб. На 23% стало больше отдыхающих — 100 тыс. 902 человека. Средняя стоимость путевки составляет 38 тыс. 533 руб. (+13%). Санатории Свердловской области находятся на втором месте рейтинга. Доходы здравниц составили 2,17 млрд. руб. (+25%), количество гостей — 82 тыс. 063 (+25%). При средней стоимости путевки 26 тыс. 478 рублей (+4%). Санатории Челябинской области заняли третье место по полученным доходам — 2,04 млрд руб. (+6%), но на первом по количеству отдохнувших гостей — 120 тыс. 348 человек (+17%). Путевка здесь стоит в среднем около 17 тыс. руб. (-10%). На четвертом месте санатории Курганской области. Доходы выросли на 10% — 569 млн руб. Здравницы приняли 28 тыс. 265 отдыхающих, а путевка в областную здравницу стоит в среднем 20 тыс. 145 руб. (+3%).

Приведенные данные по доходам и количеству отдыхающих в санаториях говорят о высокой популярности отдыха и оздоровления в отечественных здравницах. Постепенно размывается понятие низкого сезона. Сегодня отмечается рост раннего бронирования на лето и даже осень 2024 г.

Напомним, что Свердловская область попала также в топ-10 регионов для оздоровительного туризма. Эксперты портала «Санатории России.РФ» подготовили рейтинг некурортных регионов России с лучшими санаториями, которые стоит посетить этим летом. Средний Урал оказался на 10-м месте рейтинга. Средняя стоимость путевки на человека в сутки — 5 600 руб.

Отмечается, что местные курорты предлагают широкий спектр лечебных процедур. А преимуществом региона являются собственные источники минеральных вод, которые используют при лечении заболеваний ЖКТ, органов движения, кожи и при неврологии.

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