Транспортные перемены. Кому трамвай, кому автобус, кому Lada Vesta вместо Toyota Camry

В декабре жители Академического смогут пересесть на трамвай; до новостроек на Сортировке нужны автобусы, а им – дорога; чиновники продолжат передвигаться на автомобилях, но только на отечественных.

Жителям Академического пообещали запустить трамвай в декабре. Правда, точная дата все еще не называется. Ветку сюда начали строить еще в 2021 г. Сейчас транспорт по ней ходит в тестовом режиме.

Прежде чем по трамвайной линии начнут перевозить пассажиров, специалисты выполнят обкатку новых путей — они должны выдержать суммарную нагрузку в 20 тыс. тонн. С учетом того, что трамвайный вагон весит 20 тонн, он должен проехать полный маршрут не менее тысячи раз. Полное завершение строительства трамвайной линии в Академическом районе запланировано на 2024 год, — объяснили в мэрии порталу 66.RU.

Новостройки на Старой Сортировке также нуждаются в расширении сообщения с внешним миром. Урбанист Владимир Злоказов предложил запустить туда автобус. Но чтобы это сделать, сначала нужно построить дорогу, считает он.

По его мнению, можно объединить в один длинный проезд улицу Ангарскую, Маневровый тупик и Пехотинцев. Чтобы получить сквозной путь, потребуется пробить существующую промзону.

В числе последних транспортных новостей и перемены в администрации Екатеринбурга. Она закупила для чиновников продукцию российского автопрома вместо иномарок. Ранее они передвигались на Toyota Camry, а теперь — на Lada Vesta, пишет Е1.ru. Впрочем, многие чиновники еще используют иномарки. Например, мэр Алексей Орлов ездит на Toyota Land Cruiser, а губернатор Евгений Куйвашев — на Lexus LX570.

Еще в прошлом году в мэрии пояснили, что прекращение закупок Toyota связано с приостановкой выпуска данной марки автомобилей в России. При этом те машины, что еще есть на рынке, «очень дорогие». Автопарк горадминистрации обновляется в среднем раз в 10 лет, для чего ежегодно закупается 7-8 новых автомобилей.

Напомним, что малые города Свердловской области также ждут обновления парка. Ранее мы писали, что городам и селам региона купят 330 новых автобусов.

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