В Свердловской области жесткий дефицит водителей, такси по-прежнему дорожает, как и авто

На фоне недостатка водителей зафиксирован рост цен на такси. Так, поездка от ЭКСПО до центра города может обойтись в 1,2 тыс. руб. Параллельно с этим неуклонно растут цены на автомобили.

В 2023 г. на рынке труда Свердловской области в 1,5 раза вырос спрос на водителей. На данный момент открыто почти 14 тыс. вакансий, сообщает аналитическая служб HH.RU. Эксперты отмечают, что в регионе на одного специалиста в этой сфере приходится 2,6 резюме, что говорит о дефиците кадров.

В связи с этим работодатели повышают предлагаемые зарплаты. В этом году средний диапазон зарплаты водителей составил 57-126 тыс. руб. в мес., год назад: 45-103 тыс. руб. в мес.

Параллельно с тем, что растет нехватка водителей, растут цены на такси. Вызвать машину становится все сложнее и стоит это все дороже. В этом смысле показательна ситуация, которую описал Е1.RU: в минувшие выходные такси от «Экспо» стоило за тысячу рублей, читатели сообщили порталу, что смогли найти транспорт только за 1,2 тыс. руб.

Напомним, мы уже писали, что цены на такси в Екатеринбурге выросли вдвое. Это произошло во многих городах России, наиболее значительно — буквально за последний месяц. В Омске пассажиры констатируют рост почти в два раза, в Мурманске — на 70%, Петербурге и Екатеринбурге — на 100%, Перми — на 50-70%, в Самарской области — на 40-50%, в Калининградской — на 40%.

По мнению экспертов, вступивший в силу с 1 сентября Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ...», который ввел жесткие правила работы на этом рынке, не решающий, а скорее сопутствующий фактор. Цены подогрел тройной дефицит. А он начал созревать задолго до этих перемен.

Также стоит отметить ситуацию с ростом цен на автомобили, которая влияет на доступность такси. За несколько месяцев автомобили с пробегом подорожали на 20%. Восьми- и десятилетние автомобили в хорошем состоянии на автомате стоят 1–1,2 млн руб., с механической коробкой — от 800 тыс. руб.

«Живых» иномарок дешевле на рынке уже практически не осталось. Даже отечественные автомобили за 200–300 тыс. руб. в нормальном состоянии не найти. Хорошая «Гранта» или «Калина» стоит от 500 тыс. и выше», описал Е1.RU.

Напомним, что растут цены и на перевозку грузов. За год тарифы на автомобильные перевозки в России выросли на 41%. Количество заявок на автомобильные грузоперевозки в третьем квартале увеличилось на 12% ко второму кварталу и на 60% год к году.

На этом фоне растут ставки на грузоперевозки. Внутри России они выросли на 15,5% за квартал и на 41,1% за год. Доставка грузов из Москвы в Санкт-Петербург подорожала за год на 31,9%, а в обратном направлении — на 39,3%. Наибольший рост тарифов среди популярных направлений показали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск, где рост ставок составил 76,7%, а также в Екатеринбург, куда грузоперевозки подорожали на 72%.

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