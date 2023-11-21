Потеряли 1,1 трлн руб. Forbes назвал самые убыточные компании России

Как пишет издание, некоторые участники мини-рейтинга Forbes являются хронически убыточными, а кто-то попал в рейтинг впервые из-за резких изменений экономических условий.

Forbes опубликовал рейтинг десяти компаний, которые показали самые большие убытки по итогам 2022 г. Суммарный убыток таких компаний составил почти 1,1 трлн руб. Как пишет издание, шесть из десяти самых убыточных компаний принадлежат государству или косвенно им контролируются.

Некоторые участники мини-рейтинга Forbes являются хронически убыточными — например, «Московский метрополитен» не зарабатывал прибыли с 2016 г., а в компании «Сеть Связной» и вовсе запущена процедура банкротства. Другие, вроде ВТБ или Альфа-банка, получили убыток в 2022 г. из-за резких изменений экономических условий и уже в этом году вышли на прибыль, — пишет издание

Рейтинг возглавил ВТБ с чистым убытком в 612,6 млрд руб. — это рекордная цифра не только для банка, но и в целом для российского рынка. В ВТБ ранее говорили, что банк пострадал от реализации внешнеполитических рисков сильнее, чем другие российские кредитные организации из-за большей уязвимости к санкциям. При этом с IV квартала 2022 г. ВТБ вернулся к прибыльности, а по итогам 2023 г. менеджмент ожидает рекордную прибыль. За девять месяцев этого года ВТБ заработал чистую прибыль в 375,9 млрд руб., что уже выше результата всего 2021 г.

На втором месте рейтинга — Альфа-банк с убытком в 117,1 млрд руб. Издание отмечает, что это первый убыток кредитной организации с 2009 г. и рекордный в его истории. В банке рассказали, что зафиксировали разовый убыток в первом полугодии 2022 г. в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена. В 2023 г. Альфа-банк за девять месяцев банк заработал чистую прибыль в 85,8 млрд руб. по РСБУ.

На третьем месте расположен «Газстройпром», чей убыток по итогам 2022 г. составил 77,6 млрд руб. Он связан с созданием резервов под обесценение финансовых вложений и изменением резервов по сомнительным долгам.

Также в рейтинге:

Ozon. Маркетплейс получил плановый убыток в 58,2 млрд руб., что сопоставимо с уровнем 2021 г. Бизнес-модель Ozon по-прежнему приносит убытки из-за вложений в складскую инфраструктуру и затрат на привлечение клиентов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила убыток в 53 млрд руб. В компании связали максимальный убыток в своей истории с введением санкций со стороны США, Евросоюза и Великобритании.

«Сеть Связной» получила убыток в 48,5 млрд руб. Причина — создание резервов «под обесценение товарно-материальных ценностей» в 41,2 млрд руб.

Компания «Русский уголь» зафиксировала по итогам 2022 г. убыток 34,2 млрд руб. В отчетности компании говорится, что убыток связан с хеджированием и расходами по операциям с производными финансовыми инструментами.

VK показала убыток 32,6 млрд руб. Негативный результат возник из-за продажи подразделения My.Games, которое было основным источником валютной выручки.

«Московский метрополитен» показал убыток в 31,6 млрд руб. Как отмечает Forbes, он связан с заниженными тарифами на проезд и большим количеством пассажиров, пользующихся льготным проездом. Последний раз «Московский метрополитен» получил чистую прибыль в 2016 г. — тогда она составила 478 млн руб. С тех пор каждый год предприятие фиксирует убыток.

«Почта России» получила по итогам 2022 г. убыток 31,1 млрд руб. и накопленный долг в 133 млрд руб. Причина убытка — затраты на оказание социально значимых услуг в сельских отделениях в 36 млрд руб. За первое полугодие 2023-го «Почта России» вновь получила убыток в 8,2 млрд руб.

Напомним, что в конце сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила: если правительство отложит вопрос с «Почтой России» «в долгий ящик», «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится». На данный момент компания собирается продать часть своих зданий в счет погашения долгов, рассказывал DK.RU.